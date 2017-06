Efterlängtade Oneplus 5 kommer att visa upp sig redan den här månaden. Företaget meddelar själva att de kommer berätta allt om sin nya smartphone den 20 juni.

Missa inte: Bästa smartphone just nu - M3 jämför 20 mobiler

Are you prepared for the OnePlus 5? Focus on what matters and join our keynote live on June 20. https://t.co/uuWc1m3pz1 pic.twitter.com/KfbVfMyh00