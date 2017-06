Under sin presskonferens avslöjade EA detaljer om den nya expansionen till Battlefield 1 – In The Name of The Tsar. Tillägget kommer med nya vapen, nya banor och en funktion som efterfrågats av fansen sedan spelet släpptes; möjligheten att spela som kvinnor.

Som namnet antyder utspelas In The Name of The Tsar i Ryssland där du som spelare får kriga på östfronten. I samband med presentationen släppte EA även en ny trailer och den ser du ovan.

In The Name of The Tsar släpps någon gång i september i år till samtliga plattformar som Battlefield 1 går att spela på.