Som utlovat visade EA under sin presskonferens upp ett sprillans nytt Need For Speed kallat Payback. Företaget beskrev spelet som "mer än att bara korsa mållinjen" och förklarade att man numera hamnar i en actionspäckad historia med en fullständig kampanj.

Under uppvisningen demonstrerade EA det nya upplägget med en biljakt som åtminstone grafiskt var riktigt imponerande. Spelet påminner mer om en actionfilm än ett racingspel.