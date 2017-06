Svenska Josef Fares, filmregissör och skapare av indiespelet Brothers: A Tale of Two Sons, är tillbaka med ett nytt spel. Under sin presskonferens på EA Play klev han upp på scenen och avslöjade att han och teamet i Hazelights numera är en del av EA:s indiesatsning Originals.

A Way Out handlar om två individer som hamnat i fängelse. Vincent och Leo, som de heter, måste samarbeta för att ta sig ut. Konceptet liknar Brothers: Tales of Two Sons men med en speciellt twist – det går endast att spela med en vän, och helst hemma i soffan, även om co-op via internet också kommer att fungera.