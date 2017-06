Den 7 september 2016 var på sätt och vis en historisk dag för spelindustrin. Apples vd Tim Cook stod på scen i ett fullsatt Bill Graham Civic Auditorium och presenterade företagets nästa telefoner – Iphone 7 och Iphone 7 Plus.

Men den stora "bomben" var inte en ny serie av Iphone (den hade vi trots allt väntat oss). Istället var det snarare företagets speciella gäst, Nintendos demonproducent Shigeru Miyamoto, som drog till sig det stora intresset. Han var där för att presentera ett nytt mobilspel, Super Mario Run, och det faktum att spelet skulle komma till Apples plattform först.

Som bekant sitter Apple på en skattkista som heter duga. Bolaget har enorma resurser att spendera för att slå sig in på olika marknader. Musik har de redan greppat, och filmvärlden är något de sägs kika extra på just nu. För att komplettera sin portfölj av underhållning saknas dock spel. Och det är här Nintendo kommer in i bilden. Apple borde nämligen köpa upp den japanska speljätten.

Som företag är Apple och Nintendo nämligen väldigt lika varandra. De båda satsar inte alltid på den senaste tekniken. Det är istället beprövad, finslipad teknik som gör något annorlunda, och deras mål är att på respektive område förändra hur vi interagerar och använder teknologi. Apple jobbar hårt med att locka spelare, inte minst med nya App Store där spel fått en egen kategori, och Apple TV som ska locka indieutvecklare. Nintendo vill å sin sida få sin kaka av mobilspelarna och släpper mobilanpassade versioner av älskade spelserier på löpande band.