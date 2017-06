Xbox One X kommer att stödja alla gamla tillbehör och spel, och den bakåtkompabilitet som introducerades till vanliga Xbox One följer med till nya konsolen. Dessutom blir alla spel som släppts snyggare tack vare en kombination av mjukvara och hårdvara.

Men bara för att det är en ny konsol, är det inte en ny generation. Xbox One X spelar samma spel som din gamla Xbox One gör, fast snyggare, skarpare och med betydligt bättre bilduppdatering. Konsolen är en så kallad ”mellangenerationsmaskin” likt Sonys Playstation 4 Pro och Microsofts fokus är tydligt – nu är det dags att ta spel i 4k-upplösning till konsumenterna.

Under sin presskonferens på E3 visade Microsoft upp sin nya konsol – Xbox One X.

Xbox One X släpps här i Europa tisdagen den 7 november. Prislappen landar på 499 dollar, och även om ett svenskt pris inte är bekräftat, kan vi räkna med att den landar på mellan 5500 och 6000 kronor med moms och skatter inräknade.

Varför ska jag köpa en Xbox One X?

Om du äger en 4k-tv, och känner att du vill nyttja din skärm fullt ut, kan en Xbox One X vara en bra investering. Tänk bara på att det är samma spel som till Xbox One och inte en helt ny generation.

Xbox One X.

Om du inte vill lägga pengar på en helt ny konsol, kommer du med andra ord inte missa ett enda spel ändå – alla Xbox One X-titlar kommer även att fungera på Xbox One och Xbox One X.