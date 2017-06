Med Sea of Thieves vill Microsoft att vi ska bege oss ut till havs, leka Jack Sparrow och jaga rätt på gömda skattkistor. Under sin E3-presskonferens visade företaget upp massvis av gameplay från spelet och det ser verkligen riktigt mysigt ut.

Hela trailern kan du se ovan. Sea of Thieves släpps exklusivt till Xbox One tidigt 2018 och kommer så klart att få grafiska förbättringar i och med Xbox One X.