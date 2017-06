Life is Strange, det episodbaserade spelet om hipster-tjejen Max och hennes kompis Chloe, får en prequel. Det avslöjades under kvällens Xbox-presskonferens på E3.

I Life is Strange: Before the Storm verkar vi få följa Chloe och uppleva hennes historia innan händelserna i första spelet. Hur många episoder det kommer att bli framgick inte, men Microsoft avslöjade att spelet blir förbättrat med Xbox One X. Vi kan med andra ord räkna med åtminstone 4k-upplösning.

Utvecklaren Dontnod släppte även en trailer som kan beskådas ovan. Premiär blir den 31 augusti i år.