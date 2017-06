Sommartider, tillika semestertider, kräver en hel del av den kollektion med hemelektronik vi har liggandes hemma. Produkter som ofta används bara under ett fåtal veckor under året, alltså, på semesterresan eller på altanen under varma sommarkvällar.

Utbudet av portabla högtalare är nästan överdrivet stort, och att hitta rätt i denna djungel av produkter är inte det lättaste om man inte har möjligheten att både känna och lyssna på dem innan man slår till. Och numera låter de flesta hyfsat bra, i alla fall så länge man håller sig beprövade och ”kända” tillverkare. Det är ingen garanti att du då får tag i en riktigt bra produkt, men sannolikheten ökar betydligt.

Ta busfärska SRS-XB30 från Sony som exempel, att den ska vara rent dålig är knappast troligt, men med tanke på att den kostar knappt två tusen kronor vill man ju vara säker.

Det är i alla fall en riktigt stabil pjäs med gummerat yttre som skvallrar om att den tål en del yttre påverkan. Kvalitetskänslan är hög, och på ovansidan hittar vi stora rejäla knappar med tydliga markeringar över vilka funktioner dessa styr. Det börjar bra, med andra ord!



Enklare installation med app

Bluetooth-kopplingen fixas inom ett par sekunder och aktiveras genom att hålla in strömknappen ett tag, eller ännu snabbare med hjälp av nfc. Har du installerat den dedikerade appen får du vägledning genom hela processen. I appen finns även en trebands-equalizer, en direktkoppling till Spotify samt en funktion för att koppla ihop flera högtalare. Sony kallar funktionen för ”party chain” och den innebär att du kan koppla ihop upp till 10 högtalare och spela upp musik i dessa samtidigt. Använder du två högtalare kan du dessutom få äkta stereoljud - något allt fler tillverkare börjat inse att vi vill bli erbjudna även när det gäller små, portabla högtalare. Det tackar vi för.

SRS-XB30 har dessutom ett antal inbyggda ljuskällor (Flerfärgad linjelampa och blinkande stroboskop) vilket gör det hela ännu roligare. Hur dessa ska uppföra sig väljer du i appen och det går att få alltifrån ett intensivt rave-blinkande till lugnare övergångar i olika färger. Det säger sig självt att det är under kvällstid detta fyller något som helst syfte, men en sen kväll på balkongen är det faktiskt riktigt stämningsfullt.

Mullrande bas imponerar

Ljudmässigt blir vi mäkta imponerade av framför allt basgångarna som är mullrade djupa med tanke på högtalarens blygsamma storlek. Även mellanregistret, främst i den nedre delen, övertygar. Har du investerat i ytterligare en högtalare tydliggörs det än mer i stereoläget. Ska vi anmärka på något är det diskanten som kunde vara mer luftig och övre delen av mellanregistret mer tydligt och detaljerat. Mer partydunk än finstämt och levande alltså, vilket i sig inte behöver vara dåligt men som kan vara bra att veta.

Omdöme

Vi gillar verkligen XB30. Det är en riktigt välljudande högtalare som inte viker sig i första taget, inte ens när vi drar på rejält. Basen är blytung och ger understöd nog för ett riktigt party i trädgården eller på altanen.