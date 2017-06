Under en tårfylld presentation där Ubisoft tackade fansen för sitt tålamod, är Beyond Good And Evil 2 officiellt. Det första spelet släpptes 2003 och sedan dess har det varit knäpptyst – trots att spelare världen över bönat och bett.

Avslöjandet inleddes med en trailer där en schimpans och en gris för en konversation i en smutsig bar. Detta ledde vidare till vad som visade sig vara det efterlängtade spelet.