– Jag ser Playstation 4 Pro mer som en konkurrent till Xbox One S snarare än Xbox One X, säger Phil Spencer i intervjun.

I samband med E3 har Microsoft visat upp sin kommande konsol Xbox One X som utger sig för att vara den absolut starkaste konsolen för spelande. Något som Xbox-chefen Phil Spencer själv är så säker på att han i en ny intervju med Eurogamer kallar konsolen för en "sann 4k-konsol" till skillnad från Sonys konkurrerande Playstation 4 Pro.

– Det här är en sann 4k-konsol. Om du ser till hårdvaran som finns i den här lådan så spelar den i en helt annan liga än någon annan konsol på marknaden, säger Spencer och talar särskilt om den 40 procentiga skillnaden i grafikprocessorn såväl som det större minnet och den högre läshastighet för hårddisken.

Under intervjun kommenterade Phil Spencer också bristen på exklusiva spel under Microsofts E3-presskonferens, där Forza Motorsport 7 var den enda riktigt stora nya titeln. Något som blev extra noterbart då tidigare exklusiva Microsoft-titlar som Fable Legends och Scalebound lagts ner under det gångna året.

Phil Spencer säger själv att han tycker Ori, Super Lucky´s Tale och Sea of Thieves också bör nämnas som riktiga förstapartsspel samt att fler titlar förstås är på gång om än att de fortfarande är hemliga. Samtidigt medger han att hårdvaran varit i fokus de senaste åren.

– Jag tror att vi har en möjlighet att bli bättre gällande förstapartsspel och växa där. Vi har bra stöd från företaget att göra det.