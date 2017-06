Pokémon finns i många olika former, men det är främst huvudserien som är älskad av fans världen över. Dessa har dock varit exklusiva för Nintendos bärbara konsoler, men i och med Switch som gränserna mellan bärbart och stationärt suddats ut.

Under sin E3-presentation avslöjade Nintendo och Game Freak att huvudserien kommer till Switch. Spelet ska just nu vara under utveckling men mer än så ville de inte avslöja.

Vi kan med andra ord förvänta oss mer information senare i år, eller tidigt 2018.