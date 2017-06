Det var därmed som upplagt för att Sony återigen skulle plocka hem årets E3 utan några större problem, men icke. Under sin timmeslånga konferens såg vi visserligen mer av God of War , Days Gone och Spider-Man , men oväntat nog fick vi inte så mycket mer än så. Sony har under flera år haft för vana att visa upp kommande titlar extremt tidigt – på gott och ont. I år var strategin uppenbarligen att koncentrera sig på det som faktiskt kommer inom rimlig tid. Klokt, men också lite tråkigt.

Istället var Nintendo som fick mest rubriker – ja, förutom Ubisoft då (här i Los Angeles pratar alla om Beyond Good & Evil 2). Nintendo har knappast gjort någon glad under E3 den senaste tiden, men i år avverkade man flera efterlängtade spel på rekordkort tid. Framför allt två titlar kändes extra heta: ett kommande Pokémon till Switch och Metroid Prime 4. Det sistnämnda har vi väntat på i flera år nu, och förhoppningsvis hjälper det oss att glömma genomusla Metroid: Other M – sorgligt nog den senaste delen i serien.

Så vad drar vi för slutsatser av detta? Microsofts strategi är fortfarande inte glasklar, men vi kan nog slå fast att de inte har några planer på att investera i dyra studios och storsatsa på högbudgetspel (annat än Halo och Gears of War som säkert lär utannonseras inom något år). Det börjar bli allt tydligare att företaget snarare tänker att Xbox One X blir en slags billigare variant än gaming-pc:n, vilket deras prat om Xbox-familjen bara understryker. Samma titlar släpps till både Windows 10 och Xbox One, och kan spelas på vilket format du nu känner för, oavsett hur du köper spelet.

Sonys mindre spännande E3 ska vi däremot inte dra några stora växlar kring. Företaget har gott om storspel på gång till Playstation 4 och lär fortsatt sitta tryggt på förstaplatsen.

Men i juni 2017 är det ändå Nintendo som känns mest spännande. För är det något avtryck årets överlag rätt svala E3 lämnar så är det just att Nintendo, efter några mindre lyckade år, verkar ha hittat balansen mellan nya varumärken och uppföljare. Verkligen på tiden.

