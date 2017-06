För några dagar sedan testade vi HTC U11, en telefon där vi tyckte att den nya designen var som klippt och skuren för den som gillar Samsungs telefoner, men som tycker att den senaste Galaxy S8:ans böjda skärm, dumt placerade fingeravtrycksläsare och avsaknad av separat hemknapp är lite för mycket. HTC U11 var dock rejält stor, så den var snarare ett alternativ till Galaxy S8 Plus än Galaxy S8.

Missa inte: Stort test - bästa billiga mobiltelefonerna

Ett annat alternativ är istället nya flaggskeppet från Xiaomi, Mi6, som precis har börjat säljas i ett fåtal butiker och via deras svenska generalagents webbutik. Mi6 är en fem tums (eller 5,15 för att vara exakt) smartphone i en ny stil för Xiaomi – kompakt och slimmad med mjukt rundade och hörn, en pianolackssvart glasbaksida som övergår i en rundad metallram och vidare till ett plant men lätt upphöjt 2,5d-glas på framsidan.

Xiaomi Mi6 är nästan lika kompakt och bekväm att greppa som Samsung Galaxy S8. Men bara nästan.

Glas eller keramik i samma stil

Den vi testat här är versionen med 64 GB lagring. Det finns också en lyxmodell med 128 GB, den har dessutom keramisk baksida istället för glas. Till det yttre är det dock väldigt snarlika. Och riktigt snygga. Det kanske kan vara värt en extra slant med deluxemodellen, om inte annat för ökad hållbarhet. Mi6 är också mer vattentålig än tidigare. Det är inte full vattentålighet med IP-klassning som en del av konkurrenterna, men ”stänktålig”, så den ska klara en regnskur eller en spilld kopp kaffe.

Läs även: Test: Oneplus 3T - "Den snabbaste luren i Android-klassen"

Under skärmen framtill sitter en nedsänkt fingeravtrycksläsare som även är hemknapp, med touchknappar för navigering på vardera sida. Volym- och på-knapp på ena långsidan, simkortsläsare på den andra och usb c samt högtalare i botten är allt som syns till externt. Mi6 har gjort som en handfull andra tillverkare och skippat hörlursuttaget. Istället får vi med en adapter att plugga in i usb c-uttaget.

Usb c och högtalare, men ingen hörlursutgång.

Det är även högtalare på övre kortsidan, men de är dolda, och tillsammas ger de oss bra stereospridning på ljudet och hyfsat ren ljudbild, även om den nästan helt saknar tillstymmelse till bas. I inställningsmenyn kan vi välja ljudprofil utefter ett urval av Xiaomis egna hörlurar (ett par in-ear ingår, och fler varianter finns att köpa), men kör du egna kan du också ställa in equalizer manuellt. Ljudkvaliteten är godkänd, men inte så mycket mer. Här sitter såvitt vi kan se ingen speciell audiohårdvara och stöd för sådant som hi res-audio får vi klara oss utan.

Ljud och bild i godkänd klass

Vi är inte heller hundra procent övertygade av ljudkvaliteten i örat vid samtal. Röster får en något vass ton. Det är absolut inte ett stort problem, det låter som vi förväntar oss att telefonsamtal gör mest. Det är bara det att en del andra flaggskepp har blivit betydligt bättre på senare år med klarare och fylligare röståtergivning.

Läs även: Här är de absolut bästa mobilerna just nu

Bildskärmen är som sagt på lite drygt fem tum, och är en rätt så ordinär ips-panel på 1080p i 16:9-format. Upp till denna storlek tycker vi att det är en helt ok upplösning, allt ser skarpt ut på den även på nära håll och det är endast med vr-headset som vi upplever att 1440p hade varit en fördel. Färger är rena och klara, ljusstyrkan hög nog för problemfri användning i de flesta situationer, och vi har dessutom möjlighet att ställa in både färgtemperatur och ett par olika kontrastlägen för den.

Xiaomi Mi6 är 7,5 millimeter tjock, men rymmer ändå ett rejält batteri.

Snabb och strömsnål

Det här är den tredje telefonen vi testat med Snapdragon 835, och den klart mest kompakta av dem. Den tangerar mer eller mindre rekordsnabba HTC U11 i våra prestandamätningar, och trots det tunna chassit är värmeutvecklingen minimal. Telefonen blir aldrig obekvämt varm att hålla i, oavsett hur hårt vi stressar den.

Snapdragon 835 ska också på pappret vara riktigt energisnål med sin 10-nanometersteknik. De två telefoner vi testat med kretsen i har dock inte imponerat på den punkten, då andra funktioner tydligen påverkade batteritiden i negativ riktning. Men här imponerar Xiaomi Mi6 stort, på samma sätt som Samsung Galaxy S8 gör. Vi får ut nästan tolv timmar videouppspelning och nästan tio timmar surftid utan att behöva ladda. Och det är alltså aktiv användning med full skärmljusstyrka. Pålitlig och snabb laddning med medföljande laddare är också ett plus i kanten.

Ser dubbelt

I Mi6 har Xiaomi hoppat på tåget med dubbla sensorer till huvudkameran på baksidan. Här handlar det om två 12-megapixelsensorer med olika brännvidd, så att du kan få en optisk zoom genom att växla mellan dem, precis som i till exempel Iphone 7 eller LG G6. Ena kameran används också för att ge ett visst 3d-seense, så att du kan skilja på för- och bakgrund, och lägga på oskarpt filter. Det funkar tyvärr inte särskilt bra här, med opålitliga kontroller och mediokert resultat.

De dubbla linserna uppe i hörnet sticker inte ut och har nästan samma färg som baksidan, så det kan nästan vara svårt att se dem.

Håller vi oss däremot till att bara fota och filma mer normalt håller Mi6 väl godkänd klass. Skärpan vid maximal inzoomning är inte optimal, men annars gillar vi resultatet. Färger är klara och starka, optisk bildstabilisator och snabb autofokus ger oss bra kontroll i livliga miljöer. I svagt ljus brister det lite, med aggressiv och ganska brusig iso-kompensation.