Häromdagen kom beskedet att Mojang kommer släppa en större uppdatering av det omåttligt populära spelet Minecraft senare i sommar.

Uppdateringen har fått namnet Better Together Update och den stora nyheten är att de olika versionerna för Windows 10, Xbox One, Nintendo Switch, Samsung Gear VR, Android och IOS kommer att smälta samman till en gemensam version som kort och gott ska kallas för ”Minecraft”. Med andra ord försvinner epitet som "Pocket Edition" och så vidare.