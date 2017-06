Devolos enkla, smarta hemmet-lösning utgörs av en kontrollenhet samt tolv tillbehör som använder Z-Wave-standarden för kommunikation. Home Control kan styras via en app till telefon och surfplatta, eller via en webbtjänst.

Home Control har givetvis också stöd för ”If this then that” för att kunna programmera egna scenarion i det smarta hemmet – kanske vill vi att en rörelsesensor i hallen ska tända en lampa, men också varna hushållet via sms om det objudna gäster tagit sin in i huset, samt dra igång en siren.

Alla Home Control-produkter finns att kika närmare på på Devolos brittiska hemsida, men produkterna ska finnas att köpa via svenska butiker redan nu. Kontrollenheten kostar 1 299 kronor, och tillbehören från 499 kronor till 999 kronor. Köparen kan även välja ett startpaket för 2 199 kronor, som innehåller en kontrollenhet, en fönster- och dörrsensor samt ett uppkopplat eluttag som också mäter energiförbrukningen.