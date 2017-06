År 2013 fick Tomb Raider en reboot. Spelet efterföljdes av Rise of The Tomb Raider år 2015, som under sitt första levnadsår var exklusivt för Xbox. Och nu kan namnet på nästa del vara avslöjat.

Det är i en tråd på Neogaf som nästa del sägs ha läckt ut. Informationen är knapp och lågupplöst, men av det som finns att döma kommer spelet att heta Shadow of The Tomb Raider. Namnet följer upp sina föregångare och är stilistiskt väldigt likt.

Förutom namnet finns det en del keyart i läckan samt nedanstående ord: