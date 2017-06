Flera Spotify-användare har rapporterat om en ny inställing som dykt upp som låter användare välja om de vill tillåta sponsrade låtar eller inte. Låtarna integreras då i spellistor som du följer och dyker upp ovanför dem. Du kan se ett exempel nedan där Twitteranvändaren @liamtmaloney postat en bild som visar den sponsrade låten Call me av Neiked i en spelllista.

Very happy I've found where to turn off "sponsored songs" on @Spotify

I don't pay for a platform AND expect adverts. pic.twitter.com/1AWBr3cm1T