En fördel med wardens är att de börjar sitt äventyr med utrustning som passar de utmaningar som väntar i Vvardenfell. Det går med andra ord att ta sig an det nya innehållet direkt och låta huvudäventyret vänta till senare, vilket är ett bra alternativ för nya spelare som vill hoppa in på samma plats som sina vänner.

Rent grafiskt är Morrowind långt ifrån det bästa vi har sett Playstation 4 mäkta med, men med tanke på att det är en stor och levande onlinevärld som målas upp är detaljrikedomen i miljöer och karaktärer ändå fullt godkänd. Dessutom förtjänar den utmärka HDR-implementeringen ett plus i kanten.

Därefter får du bege dig ut på ön Vvardenfell för att stoppa meteorer, rädda gudar med mycket mera. Exakt hur du tar dig an det nya området är till stor del helt upp till dig, men vilket vädersträck som än lockar väntar spännande miljöer och uppdrag. Eldiga berg blandas med lummiga skogar och det är lätt att fastna i utforskandet bara för att se vad som väntar i horisonten.

På så sätt är det inte jakten på starkare vapen och utrustning som är den saftigaste moroten i The Elder Scrolls Online. Det är snarare de berättelser och karaktärer som dyker upp under äventyrets gång som skapar den största känslan av belöning. Å andra sidan får inlevelsen en ordentlig törn av att det hela tiden står ett dussin andra utvalda hjältar bredvid dig och utför precis samma uppgifter. Det var ett problem i grundspelet och är ännu mer märkbart i den välbefolkade Morrowind-expansionen.

Något som skiljer The Elder Scrolls Online från många andra onlinerollspel är att handlingen får ovanligt mycket utrymme. I stort sett varenda litet uppdrag har en välskriven historia bakom sig och allt läses upp med inlevelsefulla röster. När en uppdragskedja är avklarad påverkas närområdet på både små och stora sätt, vilket leder till en känsla av att det är just du som påverkar och förändrar världen till det bättre. Du är den utvalde hjälten.

Om ni inte känner till The Elder Scrolls Online sedan tidigare så är det ett onlinerollspel som utspelar sig i Bethesdas jättelika värld Tamriel, där de episka äventyren Oblivion, Skyrim och Morrowind tar plats. För fans av Bethesdas tidigare alster finns det med andra ord en hel del platser, berättelser och raser som är bekanta sedan tidigare. Det gäller inte minst denna expansion som spelar på många nostalgiska strängar.

I grunden bygger PvP-läget på en bra tanke, men det mesta faller ihop totalt på grund av obefintlig matchmaking. Veteranspelare har så pass kraftfull utrustning att de sopar mattan med både nybörjare och de som har tagit ledigt från Elder Scrolls ett tag, vilket gör det omöjligt för många spelare att ens försöka göra något vettigt på slagfältet.

Mer av samma, på gott och ont

I slutändan vänder sig The Elder Scrolls Onlines Morrowind-kapitel i första hand till de som redan tillbringar sitt digitala liv på Tamriels slätter. Här finns inga omvälvande nyheter som kan locka in helt nya spelare eller återuppväcka intresset hos gamla spelare som har tröttnat på upplägget. Istället är det ett nytt område vars uppbyggnad påminner om den redan existerande världen, samt en ny klass som passar in bra och fyller en funktion – men som inte sticker ut nämnvärt rent spelmässigt.

Vad som däremot glänser är den spännande historien och en mängd både roliga och sorgliga sidospår. Dessutom gör den nya klassen, som börjar på en hög nivå, det lättare för nybörjare att hoppa in och spela tillsammans med vänner som har äventyrat i Tamriel sedan tidigare.

Morrowind är helt enkelt en välgjord utökning av The Elder Scrolls Online-världen. Även om ”mer av samma” har en negativ klang över sig, är det svårt att klaga när en stor värld fylld med spännande berättelser breder ut sig framför våra fötter. Men visst hade det varit välkommet med ett uppdaterat stridssystem, helt nya spelmekaniska inslag och ett mer genomtänkt PvP-läge.

Fakta The Elder Scrolls Online: Morrowind

Format: PC, Playstation 4, Xbox One

Testat format: Playstation 4

Genre: Onlinerollspel

Pris: 350 kronor

Den nya berättelsen fångar intresset direkt

En spännande värld att utforska

Den nya klassen är genomtänkt och fyller sin funktion

Inget krav på att spela tillsammans med andra för att klara grundkampanjen

Få regelrätta nyheter

Använder inte genrens styrkor särskilt bra

Bara du kan rädda världen, eller hur var det nu?

Extremt obalanserade PvP-lägen