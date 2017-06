Just nu finns fem spel, Sonic the Hedgehog, Phantasy Star II, Comix Zone, Kid Chameleon och Altered Beast. Samtliga spel går att spela offline och vissa får även uppdaterade funktioner så som molnsparning, stöd för spelkontroll och leaderboards.

Spelen finns tillgängliga både via App Store och Google Play Store.

Vilka spel som kommer härnäst är ännu okänt men Sega säger att de kommer vara spel från flera olika konsolgenerationer. Trailern för Sega Forever ger däremot ledtrådar om spel som Sonic CD, Sonc the Hedgehog 2, Vectorman, Crazy Taxi, Virtua Tennis, Shinobi, Goldenaxe, Sonic Adventure, Ecco the Dolphin, Hang-On och Streets of Rage.