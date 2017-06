Det privata rymdföretaget Spacex har under midsommarhelgen lyckats skjuta upp och landa två av sina återanvändningsbara Falcon 9-raketer inom loppet av bara 48 timmar.

Missa inte: Spacex vill ge världen internet via satellit 2019

De nära på intilliggande uppskjutningarna markerar en milstolpe för företaget vars mål är att få ner kostnaderna för uppdrag till rymden genom att återanvända raketer.

Den första uppskjutningen ägde rum på midsommarafton då en återanvänd Falcon 9-raket sköts upp i rymden för att leverera Bulgariens första kommunikationssatellit. Falcon 9-raketen föll därefter åter till jorden där den landande på drönareskeppet "Of Course I Still Love You".

Den andra Falcon 9-raketen sköts sedan upp på söndagen och levererade då tio satelliter för kommunikationsföretaget Iridium. Raketen föll sedan åter till jorden där den landade till havs på drönarskeppet "Just Read the Instructions".