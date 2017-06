Super Nintendo Classic får en spelsamling på 21 stycken spel, vilket kan jämföras med Mini Nes som istället fick 30 spel. Bland spelen syns mängder av klassiker såväl som titlar som Final Fantasy III, Earthbound och Super Mario RPG: The Legend of the Seven Stars vilka ursprungligen inte släpptes i Europa. Mest överraskande är däremot att Nintendo nu släpper Star Fox 2, den aldrig tidigare utgivna Super Nintendo-uppföljaren till Star Fox.

Nu hoppas vi bara Nintendo tillverkar fler exemplar än de gjorde med Mini NES.

Spelen är på samlingen är: