Det här är en jätterolig pryl som lätt kan bli alla festers mittpunkt. Men det som drar ner betyget är priset, både för prylen i sig och för kostnaden per utskrift. Kvaliteten är inte den bästa, men den är helt okej för vad du antagligen kommer att skriva ut – festbilder och roliga klisterlappar. Däremot blir det lite jobbigt när du inser att du betalar från fem kronor per utskrift, då du kan skriva ut stora bilder i betydligt bättre kvalitet för samma eller lägre pris. Det är också synd att inte fler personer kan ansluta samtidigt.

Skrivaren rymmer tio utskrifter åt gången, men är väldigt enkel att fylla på. Bara att öppna och lägga i nya. Tyvärr ligger priset på från 100 kronor och uppåt för 20 papper, beroende på om du vill ha klisterpapper eller ej. Det är alltså från fem kronor per utskrift, vilket är lite saftigt för att bara skriva ut små festbilder.

Bilderna som skrivs ut är i storleken 50x76 millimeter, alltså väldigt små, och snarare lämpade för plånboken eller kylskåpet än inramade och uppsatta på väggen. För utskrifterna används HP:s Zink-fotopapper som i sig är tekniskt imponerande – du behöver inte fylla på med bläck i skrivaren någonsin, istället sker all utskriftsmagi direkt i pappret. Dock är kvaliteten på utskrifterna inte den bästa.

HP Sprocket är en liten skrivare (116×23×75 millimeter) som du ansluter till via bluetooth. Du laddar ner en app till din Iphone eller Andoidmobil och kan sen välja att ta en ny bild eller skriva ut befintliga, till exempel direkt från Facebook. I appen har du också möjlighet att lägga till text, ramar och annan utsmyckning till bilderna.

Men har du svårt att veta vad du ska göra av dina 1 490 kronor och har ett bröllop eller annan tillställning att anordna - go for it!

Specifikationer Sprocket

Tillverkare: HP

Mått: 75x116x23 millimeter.

Vikt: 172 gram.

Kompatibel med: Android 4,4, samt IOS 8 och senare.

Anslutning: Bluetooth 3.0.

Kantfria utskrifter: Ja.

Minne: 512 MB.

Minneskort: Nej.

Fotopapper: HP Zink Photo Paper (5x7,6 cm).

Utskriftskvalitet: 313x400 dpi.

Laddning: Mikro-usb.

Pris vid testtillfälle: 1 490 kronor

Rolig, perfekt för fester.

Enkel att använda.

Lite väl dyr.

Dålig bildkvalitet (för priset per bild)