Vem kan glömma Crash Bandicoot? Den orangea pungräven som under 90-talets senare hälft inte bara blev Sonys svar på de då obligatoriska plattformsmaskotarna Mario och Sonic, utan även Uncharted- och Last of Us-skaparna Naughty Dogs första riktiga succé.

Det var emellertid inte Sony eller Naughty Dog som ägde rättigheterna till Crash Bandicoot, så när nya konsoler började närma sig slängdes Crash runt som en trasdocka mellan en rad olika utvecklare – med ett dussintal medelmåttiga och rent dåliga spel som följd. Men nu får alltså den kära Bandicooten en ny chans i form av en nyversion av de tre första, och överlägset bästa, spelen.

Spelglädje och tortyr i samma paket

Det är lätt att missta Crash Bandicoot för ett enkelt barnspel. Den färgglada huvudpersonen knatar igenom mysiga och varierade plattformsbanor som är fyllda med till synes enkla hinder och söta fiender. Eftersom Crash inte kan göra så mycket mer än att gå, hoppa och snurra förstärks illusionen av ett lekande lätt äventyr.

Men alla som har tagit sig an Crashs första äventyr tidigare vet att det inte är någon barnlek. Det är tortyr. Tortyr som visserligen är full av charm och spelglädje, men likväl tortyr. Gulliga sköldpaddor, fluffiga harar, hängbroar, stenpelare, vatten, fiskar – allt vill döda Crash. Att det räcker med en enda träff eller snedsteg för att huvudpersonen ska möta sin skapare gör inte saken lättare.

Färdiga fingrar och förfinad kontroll

Varje nivå är ett prov på fingerfärdighet och kyliga nerver. Crash ska hoppa snabbt och precist på ett sätt som vi inte är vana med i dagens allt mer förlåtande spel. Det leder till en mängd både rättvisa och orättvisa dödsfall och minst lika många nykomponerade svordomar.

Ändå kan vi inte lägga ner kontrollen; äventyret är helt enkelt för kul. Att extraliv och checkpoints är relativt vanliga inslag gör dessutom den stundtals överdrivet höga svårighetsgraden mer hanterbar. Dessutom är kontrollen mer följsam och smidig i denna remake, delvis tack vare den analoga styrspaken – även om vi fortfarande föredrar styrkorset i framför allt den första delen.

Kameraman utan licens

Det kniviga plattformshoppandet blir inte lättare av att kameran inte alltid vill spelarens bästa. Vinkeln som banorna visas ifrån varierar ofta flera gånger per nivå. Vanligtvis ses Crash tätt bakifrån, men kameravyn skiftar också till ett sidoperspektiv där det förutom att gå åt höger och vänster också är möjligt att gå en bit inåt och utåt. Det finns även banor där Crash springer rakt mot kameran, samt regelrätta 2D-banor sedda från sidan – och det är enbart den sistnämnda vyn som fungerar helt felfritt.

När Crash visas bakifrån och springer inåt i skärmen, det vill säga den vanligaste vyn, är det ibland svårt att avgöra avstånd till både plattformar och fiender – med flera retfulla dödsfall som resultat. I sidovyn är det istället lätt hänt att stå lite felplacerad och råka hoppa bredvid plattformar, och när det ska springas emot kameran ligger den så tätt framför Crash att många hinder är omöjliga att undvika första gången.