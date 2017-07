Men domänen är förmodligen lite mer än ett skämt för Musk. När han först började jobba inom it-industrin var det just med onlinebanken, x.com, som senare gjordes om och bytte namn till Paypal. När Elon Musk sedan lämnade företaget ägdes x.com-domänen fortfarande av Paypal.

Men nu har han köpt tillbaka namnet för vad Silver uppskattar varit en summa på över hundra miljoner kronor.

Vad x.com kommer användas till i framtiden är i dagläget okänt. Elon Musk själv skriver på Twitter att det just nu inte finns några planer.

Thanks PayPal for allowing me to buy back https://t.co/bOUOejO16Y! No plans right now, but it has great sentimental value to me.