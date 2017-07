Det blir ju sällan som man tänkt sig. När snacket om piratkopieringen gick som flitigast var de flesta överens om att vi behövde tjänster som gjorde det enkelt för konsumenterna. Både Netflix och Spotify lät som svar på våra böner, här skulle vi få strömma material till en fast månadskostnad och poängen med att ladda ner filmer, tv-serier och musik skulle försvinna.

Om vi koncentrerar oss på Netflix (Spotify förtjänar en egen sågning) så går det snabbt att konstatera att det knappast blivit så bra. Snarare har Netflix gått åt motsatt håll. Till en början handlade det om en fullt duglig tjänst vars algoritm var duktig på att ta fram tips baserat på vad jag tidigare tittat på. Det spelade aldrig någon stor roll att gränssnittet i övrigt gjorde det svårt att få en överblick över vad som fanns. Utöver det gick det utmärkt att använda vpn för att få tillgång till det amerikanska – och betydligt roligare – utbudet.

Det startade med att Netflix gjorde det svårare att använda vpn, och numera är det knappt ens någon idé att försöka. Därefter har man närmast uteslutande börjat fokusera på sitt eget material. När jag använt tjänsten den senaste tiden har jag mest blivit så trött över att få House of Cards, Narcos och Orange is the new Black upptryckt i ansiktet att jag stängt av.