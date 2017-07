Hey! Pikmin är absolut inte någon usel titel. För rätt målgrupp lär det fungera utmärkt att ha ihjäl några timmar under sommaren med, dessutom är det busenkelt att komma in i med sin otroligt simpla touchbaserade styrning. Men helhetsintrycket är ändå att Hey! Pikmin tagits fram för att lanseras mitt under sommarens speltorka, möjligen för att säljas tillsammans med nylanserade New Nintendo 2ds. Det märks att det här är utvecklat av samma studio som tidigare gav oss New Yoshi Island. Precis som den titeln baseras Hey! Pikmin på en betydligt bättre förlaga som du hellre bör spela.

Fakta Hey! Pikmin

Genre: Plattformspussel

Format: Nintendo 3ds/2ds

Lansering: 28 augusti

Pris: 400 kronor

Charmig grafik.

Lätt att komma in i.

Nybörjarvänligt.

Tråkiga banor.

Lite väl enkelt.

Inte särskilt varierat.