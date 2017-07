När Wolfenstein: The New Order släpptes 2014 hände något i spelvärldens kollektiva medvetande. Plötsligt insåg alla att förstapersonsskjutare kunde vara roliga. För efter år av actionspel med sökt realism, militärteman och uppföljarsjuka kom här ett fartfyllt och fånigt actionspel, vars ambition inte var att saker och ting skulle vara coolt utan att det främst skulle vara underhållande att spela.

Wolfenstein: The New Order tog (tillsammans med Titanfall som släpptes samma år) med oss tillbaka till spel som Doom, Duke Nukém och, förstås, det ursprungliga Wolfenstein 3D. Sedan dess har hela den här “vintage-fps”-stilen sett en pånyttfödelse med bland annat Doom, Titanfall 2 och kommande Quake-remaken. Och i år sluts cirkeln med uppföljaren till Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein II: The New Colossus.

På förhand är egentligen frågan om Wolfenstein II: The New Colossus verkligen kan upprepa bedriften från föregångaren – och tänka utanför lådan på samma sätt? Det spontana intrycket efter vårt test är nej. Men det är egentligen inte heller något som en uppföljare behöver göra. Machine Games verkar istället ha valt att stanna i lådan de byggde med förra spelet. De trivs där. Och det gör faktiskt vi också.

Vad som på förhand är ett större problem för spelet är egentligen att Wolfensteins uppföljare riskerar att bli omsprunget av sina egna genresyskon, som Doom från i fjol. Det går att argumentera för att The New Order visserligen var ett schysst spel, men som främst fick ett sådant genomslag just tack vare att det släpptes vid rätt tillfälle. Uppföljaren har med det en hel del att bevisa.

Den första banan visar på det som gissningsvis är början på hela spelet med en William “BJ” Blazkowicz som vaknar upp i en sjuksäng ombord på ett gigantiskt fiendeskepp. Hans muskler har förtvinat av att ligga stilla så länge, men händig som han är hystar BJ upp sin lekamen i en rullstol och beväpnar sig med dubbla automatgevär för att rulla fram genom korridorerna och skörda nazister likt döden på hjul.

Sekvensen som är fullt spelbar är snudd på perfekt. Den visar tydligt på Machine Games tonsäkerhet när de vågar pendla mellan bajsnödigt allvar och befriande humor. Blod, kitsch, ironi och uppriktighet på en och samma gång. Det är också en ton som fungerar oerhört väl för ett spel som handlar om att döda stereotypa nazister som tagit över världen efter andra världskriget. Förutom vid vissa tillfällen då tonen riskerar ställa till det. Men mer om det senare.

Dualwielda allt

Sett till actionsekvenserna tycks Wolfenstein II: The New Colossus hålla hårt i formeln som fungerade fint i föregångaren. Här snackar vi intensiva eldstrider och hög hastighet punkterat av cinematiska ögonblick, samt enkelt men funktionellt smygande. Samtidigt har Machine Games nu fått lite vänskaplig konkurrens i form av Id Softwares Doom (som för övrigt också ges ut av Bethesda) och baserat på den här demonstrationen måste det spelet ändå ses som lite ösigare. Wolfenstein II: The New Colossus har däremot mycket mer personlighet än Doom och dessutom kan du här dual-wielda ett maskingevär och ett automathagel samtidigt. Yes, det stämmer. I Wolfenstein II: The New Colossus begränsas dualwieldande inte längre till vapen av samma sort utan nu kan du fördela dina händer fritt över spektrat. Effekten känns som en rolig och naturlig utveckling av spelsystemet och passar som hand i handske med den ösiga och pajiga tonen.