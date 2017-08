The Last of Us: Part II, uppföljaren till succéspelet från Naughty Dog som kom 2013, kan ha fått en skådeplats. På Reddit är diskussionerna i full gång och användaren Voldsby säger sig ha djupanalyserat en parkeringsskylt från en konceptskiss.

Efter detta kom användaren fram till att staden spelet kommer kretsa kring är Seattle och med draghjälp av andra användare, lyckades de lokalisera ett parkeringshus som är likt det som finns på bilderna från spelet.