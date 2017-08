Under fredagen ska en Tesla-klubb i Italien ha kört en Tesla Model S 100D hela 1078 kilometer på en enda laddning, ett nytt rekord, rapporterar Electrek.

Officially verified as the first production electric car to exceed 1000km on a single charge! Congratulations Tesla Owners Italia!! https://t.co/r8fFZIFEP2