Hyundai gick nyligen tillbaka till namnet Tuscon, och det handlar om Santa Fes mindre syskon. Det här är en bil som ser ganska liten och kompakt ut till det yttre, men direkt när vi sätter oss i bilen reagerar vi över hur rymlig den är. Vi sitter bekvämt i de något skålade framstolarna, men även baksätet har okej med utrymme för vuxna samtidigt som bilen lastar en hel del i bagageutrymmet.

Vi testade 4WD-modellen med 1,6 liters turbo (bensin) och premiumpaketet. Tillsammans med en 7-stegad automatlåda är bilen lättkörd, men inte direkt sportig även om det finns ett "sport"-läge som växlar något aggressivare än standardläget. Trots att bilen är relativt hög känns den hela tiden stabil och samtidigt lättstyrd även när vi gasar på lite på kurviga 70-vägar på ute landet. När vi trycket gasen i botten känner vi ett markant motstånd för den där sista kickdown-effekten. Vi har sett det även i andra bilar, men inte lika tydligt som i Hyundais Tuscon.

Bekväm och välutrustad

Komfortmässigt är det här en riktigt trevlig bil. Under en längre tur på närmare 120 mil fick vi verkligen möjlighet att känna efter ordentligt och stolarna är bekväma och ljudnivån från vägen helt klart godkänt. Farthållare och vingelvarnare uppskattas, lite synd bara att bilen inte kunde känna av framförvarande bil och sakta in när det behövdes.

Ventilerade säten fram är ett stort plus i kanten en varm sommardag, liksom rattvärmare vintertid. Det senare är standardutrustning medan ventilerade säten ingår i Premiumpaketet som även ger dig panoramasoltak, elmanövrerade stolar fram, parkeringsassistans, läderklädsel och 19-tums lättmetallfälgar. Utrustningsnivån är generellt hög i testbilen, med bland annat elmanövrerad baklucka, nyckellöst låssystem, döa vinkeln-varnare och kylt handsfack.

Och vi sitter högt och bekvämt i bilen med bra överblick när vi kör, och materialvalet är helt klart godkänt.

Touchskärm och skyltavläsning

MMI:t i bilen är lättjobbat och det mesta går att styra via touchskärmen. Ibland får vi klicka på pilknappar istället för att svepa mellan skärmbilder, så det är inte den modernaste lösningen. Här finns dock en lättjobbad navigator och du kan ställa in ljudanläggningen efter eget önskemål. Det låter helt okej när vi lyssnar på musik under färden, men det är inte premiumklass. Plus i kanten för att bilen har dubbla 12-voltsuttag och usb-ingångar, och det är väldigt smidigt att koppla i och växla mellan flera ljudkällor.