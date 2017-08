I samtal med Techcrunch berättar Discord-chefen Eros Resmini att videochatt varit den mest efterfrågade funktionen i Discord under det senaste året, men att mycket infrastruktur behövde byggas för att få den att fungera. Videochatten är nu tänkt att köras utan problem i 720p i 30 bilder per sekund. Vilket kan jämföras med Skype som kör i 15 bilder per sekund.

Videochattfunktonen kommer till en början att gå ut till 5 procent av användarna och expanderar sedan därifrån. Videochattarna kommer också begränsas till grupper om 10 användare.

Discord är ett av de snabbast växade chattprogrammen just nu och har idag 45 miljoner användare varav 9 miljoner använder webb, skrivbords och mobil-versionen dagligen. Discord har även fått återkommande kritik för att tjänsten blivit ett populärt verktyg bland troll som använder det för att organisera trakasserier på nätet.