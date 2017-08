Efter alla rykten meddelar nu HTC själva att en ny mjukvaruuppdatering för HTC U11 kommer ge mobilen stöd för att filma med full HD 1080p i hela 60 bilder per sekund. Standarden för mobiler är annars vanligen 30 bildrutor per sekund. Det dubbla antalet bildrutor resulterar i att videor får mer detaljerade rörelser. Den kommande uppdateringen är tänkt att dyka upp någon gång under hösten.