Det finns fördelar med att skapa en uppföljare. Tack vare att Project Cars numera är etablerad på marknaden har utvecklaren Slightly Mad Studios kunnat samarbeta med fler välkända bilmärken inför uppföljaren. Det innebär att vi har fler bilar att välja mellan i Project Cars 2, bland annat Ferrari-modeller som inte var med i föregångaren. Förutom nya bilar får vi även testa flera nya banor, bland annat Mercedes isbana i norra Sverige.

Mer realistiskt än någonsin

Det som gjorde Project Cars unikt var realismen. Föga förvånande är uppföljaren ännu mer realistisk. Man kan riktigt känna hur underlaget förändras när man återigen missbedömer en kurva och hamnar i gräset. Kontrollerna känns annorlunda, inte bara baserat på underlaget och yttre förutsättningar, utan även beroende på vilken bil du har valt.

Nästan samtliga detaljer kan ställas in och anpassas efter dina behov, från huruvida växellådan ska kunna gå sönder till var på skärmen du vill ha bränslemätaren. Det finns tolv olika väderlägen att välja mellan, varav du kan inkludera fyra av dem under ett och samma race. Självklart kan du även ställa in vilken tid på dagen tävlingen är.

När vi ändå är på ämnet: Project Cars 2 är inte enkelt. Det tar ingen som helst hänsyn till nybörjare, om du slarvar i kurvorna kommer du oundvikligt sladda runt och förlora din plats i racet. Det här innebär även att du blir rikligt belönad om du fokuserar och följer apex.

Vackert, men inte buggfritt

Grafiken är den bästa vi har sett i ett bilspel. För första gången är träden runt banan faktiskt tredimensionella med riktiga löv, även åskådarna är förvånansvärt realistiska. Självklart är vi tvungna att testa en bana i regnet och här försvinner vattnet av vindrutetorkarna istället för att försvinna av sig självt, som det gjorde i första spelet. Motståndarnas bilar blir successivt smutsigare på lerbanor och om du spinner runt kan du se dina egna rökspår tyna bort.

Några grafikbuggar finns dock kvar, så här en månad innan lansering. Framför allt är det problem med renderingen av olika skyltar, men också gällande hur miljön förändrades av yttre påverkan. Vid en sladd i gruset utanför banan ligger till exempel gruskornen och svävar vibrerande ovanför marken.

Uppgraderat karriärläge

Precis som i föregångaren kan du välja mellan att spela ett valfritt race med valfri bil och omständigheter eller spela i karriärsläget. Båda två är något utvecklade versioner av föregångaren. I karriärsläget kan du precis som innan välja mellan att starta som rookie eller nästintill proffs. Det finns sex olika nivåer, varav de två högsta måste låsas upp allt eftersom. I Project Cars 2 kan du välja mellan fem olika race-typer: Open wheels, GT, touring-bilar, rallycross och prototyper.