Microsoft sparkar nämligen igång en presskonferens på söndag klockan 21.00 och den kommer att livesändas via Microsofts kanaler på Youtube, Twitch och Mixer.

Xbox One X avtäcktes under E3 i juni. Och trots att priset, 499 euro, avslöjats har vi inte sett röken av ett svenskt riktpris. Några officiella förhandsbokningar finns heller inte att tillgå. Men detta ska det bli ändring på i helgen.

Vi gissar att konsolens pris landar på drygt 6 000 kronor i Sverige. I detta är moms, importavgift, skatter och marginaler för återförsäljare inräknat.

Xbox One X är den nya versionen av Xbox One som kommer med fler hästkrafter under huven. Microsoft har lagt mycket tyngd på spel i 4k. Om de lyckas leverera återstår att se när konsolen släpps den 7 november.