Portadaptern med det fantasilösa namnet SATA / CF / IDE to USB 2.0 Bridge Adapter kan vara lösningen för de som snabbt och enkelt vill kunna ansluta diskar och minneskort till sin dator.

Adaptern ansluts till datorn via USB och sedan går det att koppla in Compact Flash- minneskort och 2,5 –tums Sata- eller IDE-diskar. På så sätt kan man enkelt flytta filer till och från diskar utan att behöva någon speciell vagga eller krångla med att installera disken i datorn.

SATA / CF / IDE to USB 2.0 Bridge Adapter fungerar med Windows ME/2000/XP/Vista, Mac OS och Linux. Måtten är 95x63,5x26,7 millimeter och adaptern väger 80 gram.

Priset för SATA / CF / IDE to USB 2.0 Bridge Adapter i USA ligger på 22 dollar vilket motsvarar 135 kronor.