Usb förknippas ofta med trista saker som tangentbord, mus, extern hårddisk och en hel del andra saker som hindrar oss från att ha roligt på jobbet.

Det är svårt att överskatta glädjen som något fullständigt meningslöst kan skänka en uttråkad människa när hen sitter framför sin dator. Visserligen gick vår chefredaktör helt överstyr när han försökte koppla in 38 usb-fläktar och mumlade en förvirrad förklaring om att han ville ”bygga om datorn till en drönare”.

Här är usb-grejerna som kanske inte förvandlar din dator till en drönare, men som definitivt får tiden att gå lite snabbare.

Klocktvätt

Hur många gånger har du tänkt att din klocka nog behöver köras i tvättmaskinen? Inga alls? Det är bara för att du inte visste om att det finns en minitvättmaskin som kan kopplas in via – tada! – usb. Nu behöver du inte sitta framför datorn med en smutsig klocka. Släng ned den i Mini Mini Desktop USB Washing Machine och efter bara ett par minuter är din klocka skinande ren!

Kostar 20 dollar på Japan Trend Shop



För den törstige

Minikylskåp i all ära, men så små är de inte. Det är däremot USB Cooler & Warmer, som inte bara håller din dryck kall, utan även kan hålla den varm. Pluggas så klart in i allas favoritport och här dessutom plug’n’play. En liten knapp ställer in värme eller kyla. Rymmer en flaska eller två burkar. Huruvida din dag blir roligare låter vi vara osagt, men du slipper gå till köket när du blir törstig.

Kostar 35 dollar på Amazon

Retrodesign

8bitdo Dpad USB Hub skulle kunna vara något så tufft som en… tja, handkontroll i kolossalformat. Men det är den inte. Det är något så simpelt som en usb-hubb – det enda som händer är att den del av styrkorset som är aktiv lyser. Tekniskt sett kan du koppla in tre handkontroller till den och sedan se hur lamporna lyser. Beställes från England – passa på innan Brexit, annars tillkommer moms.

Kostar 27,60 pund på Amazon

För den som vill leka doktor

Allvarligt. Vi vill inte veta vad ni gör med den här. Piaek Endoscope är vad det låter som, en endoskopikamera som ansluts via usb till datorn eller till din Android och Iphone. På riktigt. Vi. Vill. Inte. Veta. Hur som helst, du får tre meter slang med en 2-megapixelkamera i ena änden som tar bilder på gud vet vad. Den är också vattentät och har åtta stycken led-lampor för att eh… lysa upp mörka partier?

Kostar 20 pund på Amazon

Håll dig sval utan stil och finess

Om mode är något du vagt känner till men inte bryr dig om, läs då vidare. Sitter du och svettas på kontoret? Lider du av vallningar? Lugn, med en usb-driven skjorta med inbyggd slipsfläkt håller du dig sval i alla situationer. Du kommer också att se ut som en idiot i alla situationer, men nöden har ingen lag eller hur? Om Cooling Neck Tie är ditt favvoplagg då går länken nedan din favoritsajt.

Kostar 58 dollar hos Japan Trend Shop

Äntligen något vettigt

Kan en dansande Groot från filmen Guardians of the Galaxy vara något? Vi tycker faktiskt det. Groot kommer med låten I Want You Back och inbyggda sensorer gör att den även kan dansa till musiken du spelar.

Pris 20 dollar hos E-Buyz

Onödigt är bara förnamnet

Vi gillar miljötänk. Vi gillar elbilar. Vi gillar solkraft. Vi gillar miljön. Men det här måste vara den mest onödiga produkten. Någonsin. Eco Button kopplas in via usb (såklart, den här artikeln handlar ju om det!), och när du trycker på den sätts din dator i vila. Varför slösa resurser och energi på en produkt vars syfte redan finns i alla operativsystem: Försätt datorn i vila!

Finns för 20 dollar hos USB Brando