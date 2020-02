Under år 2018 använde en genomsnittlig villa el motsvarande 20 000 kWh enligt Elmarknadsbyrån. Av dessa var 5000 kWh direkta elkostnader, vilket då uppgick till ca 11 000 kr. Att minska elförbrukningen i hushållet är något många önskar av både ekonomisk synpunkt likväl som miljösynpunkt. Den elektricitet vi använder i Sverige, enligt Ekonomifakta.se, är mestadels utvunnen från kärnkraft och vattenkraft, men även vindkraft börjar uppta en större andel av elproduktionen i Sverige.

Även om vi har mycket förnyelsebar el i Sverige så finns det en poäng att minska elförbrukningen. Ett exempel på miljöpåverkan är de stora uppdämda områdena som vattenkraftverken upptar, ett annat är de naturstörningar som vindkraftverk medför i form av oljud och fara för fåglar.

I denna guide hittar du enkla tips på hur du kan minska energianvändningen i hushållet utan allt för mycket slit och uppoffringar.

Byt ut glödlamporna mot led

Led-lampor har en betydligt längre livslängd än glödlampor (upp till 50 gånger längre) och är dessutom energisnålare då de avger ytterst lite spillvärme. Dock är det inte alltid ekonomiskt eller miljömässigt lönsamt att byta en redan fungerande glödlampa mot en led-lampa. Däremot är det aldrig värt att köpa glödlampor istället för led-lampor när du köper nytt.

… men börja på rätt ställen

Att byta en fullt fungerande glödlampa till led är inte nödvändigt på ställen där man har lampan tänd en väldigt kort tid per dag, till exempel i skafferiet eller på vinden. Här är det rent ekonomiskt inte lönsamt eftersom en ny led-lampa kostar en hel del. Här är det istället bättre att vänta tills glödlampan förbrukat sin livstid och gått sönder, och sedan köpa en led-lampa.

Smarta led-lampor

När det väl är dags att köpa nytt kan en smart led-lampa vara en bra investering. Den kopplas upp mot ditt wifi och kan styras med en app i din smartphone.

Philips Hue.

Produktexempel: Philips Hue

Pris: Från 179 kr hos Prisjakt

Här kan du ställa in specifika scheman för när lampan skall vara tänd och dessutom ändra dess ljusstyrka och färg. Att tänka på här också är lampans elförbrukning i standby-läge.

Använd timer

Att sätta in en timer är ett smidigt sätt att automatisera belysningen, men kan även spara på elförbrukningen i de fall då lampan ska vara tänd under specifika tider. Dock bör man ha i åtanke att själva timern också drar ström.

En analog timer kan dra upp till fem watt (jämför med en normal led-lampa som drar 5-10 Watt). Ska man spara el så lönar det sig alltså inte med en analog timer om man använder den tillsammans med led-lampor. Använder man en digital timer å andra sidan så kan det absolut bidra till minskad elförbrukning även för led.

En annan sak att tänka på när du köper timer är att vissa analoga timrar låter lite väl mycket.

…eller rörelsesensor

Ett annat alternativ är en rörelsesensor som tänder lampan så fort den upptäcker en rörelse. Detta effektiviserar verkligen elanvändningen och är ofta en smidig ersättning av en vanlig strömbrytare. Den är dock inte önskvärd på alla ställen, till exempel nära tv:n där man ofta sitter still under längre tider.

Du bör dock vid köp av rörelsesensor ta en titt på elförbrukningen i standby-läge, då den i värsta fall kan överstiga wattalet för en led-lampa.

Rörelsevakt utomhus.

Produktexempel: Rörelsevakt utomhus

Pris: 120 kr hos Claes Ohlson

Rörelsevakt inomhus

Produktexempel: Rörelsesensor inomhus

Pris: 190 kr hos Smarta Saker

Dra ut sladden

Många äldre apparater (tv-apparater, skrivare, musikanläggningar, med mera) drar onödigt mycket ström även i standby-läge. Här kan du spara mycket på att dra ut sladden alternativt sätta in en timer eller annan strömbrytare. Nyare produkter är tillverkade med särskilda krav på elförbrukning i standby-läge och har ofta ytterst lite effektförbrukning.

…speciellt på spelkonsolen

Har du en spelkonsol såsom Wii, Playstation eller Xbox så kan du räkna med att de drar ända upp till 20 Watt i standby-läge. Exempelvis använder konsolen XBOX One 15,7 Watt i standby-läge enligt NRDC (Natural Resources Defense Council). Detta motsvarar på en årlig basis 44 % av den totala elkonsumtionen för Xbox One enligt NRDC.

Var noga vid nyköp

De flesta nya tekniska prylar som säljs idag är optimerade för låg energiförbrukning, men inte alla. När du köper en ny tv, dator, spelkonsol, diskmaskin eller larmsystem så kolla först upp och jämför hur många watt de drar, kolla om de har energisparläge och fråga om energiförbrukningen i standby-läge. Det är upp till oss konsumenter att ställa krav på de produkter vi köper, både för vår egen vinning med avseende på elkostnader, och för miljöns skull.

Använd inte bastun i onödan

Uppvärmning av en bastu drar otroligt mycket el, och mycket av den värme som skapas går ut genom husväggarna. Därför är det viktigt att bara sätta på bastun då man är säker på att den kommer till användning, och att börja basta så fort den blivit varm.

Tvätta med full tvättmaskin

Med en fylld tvättmaskin så behövs inte lika mycket varmvatten som om den varit halvfull. Att värma upp vatten kräver stora mängder energi på grund av vattnets höga kapacitet att lagra värme. Enligt energimyndigheten (2017) så drar två halvfulla tvättar på 40 grader 67% mer energi än en helt full tvätt.

…och använd låg temperatur

Försök, om möjligt, att tvätta med lägre temperatur. Till en tvätt kan det gå åt 50 Liter vatten, vilket kräver ca 4000 Kilojoule för att värma upp vattnet från 20 till 40 grader.

Undvik torktumlaren

Om du inte har bråttom att få kläderna torra efter en tvätt eller en regnig dag kan du spara otroligt mycket energi på att hänga upp dem istället för att använda torktumlaren. En vanlig torktumlare drar ca 2 000 Watt.

Sänk inomhustemperaturen

Husuppvärmning står för största delen av energiförbrukningen i ett hushåll. Att sänka temperaturen inomhus med endast med en ynka grad är därför ett effektivt sätt att lätta på elräkningen. Gosa in dig i en mysig kofta istället. Många upplever dessutom att man sover bättre i ett svalare rum.

… även under semestern

Skaffar du smarta element kan du styra temperaturen via din smartphone eller dator. Är man till exempel på semester eller långhelg så kan det vara smidigt att sänka temperaturen via appen, om man glömt göra det manuellt vill säga.

Fjärrstyrt element.

Produktexempel: Element med wifi

Pris: 1 499 kr/st hos Claes Ohlson

Kyl mat utomhus

Under vinterhalvåret kan du dra nytta av kylan utomhus för att spara elektricitet. Vill du exempelvis frysa in några matlådor så kan du med fördel ställa dem att frysa utomhus innan du lägger in dem i frysen. Har du varm mat som ska in i kylen så kan du låta den svalna i rumstemperatur först.

Datorinställningar (Windows 10)

Även inställningar på din dator kan bidra till att minska din elförbrukning.

Energialternativ

Under energiinställningar kan du ställa in önskade tidsgränser för när datorn ska stänga av skärmen eller sättas i strömsparläge. Ju kortare tider du ställer in desto mer el sparar du.

Enklare åtkomst: Inställningar -> System -> energiinställningar

Avancerade alternativ: Kontrollpanelen -> maskinvara och ljud -> Energialternativ -> Ange när skärmen ska stängas av

Inställningar för strömsparläge

Att låta datorn stå på hela dagen utan att användas är onödigt slöseri med elektricitet. Under inställningar för strömsparläge kan du ställa in din laptop eller stationära dator så att den exempelvis automatiskt sätter sig själv i strömsparläge när du stänger locket och laddaren inte är inkopplad.

För bärbara datorer kan du även aktivera viloläge. Men vad är då skillnaden mellan viloläge och strömsparläge? Viloläge finns inte på stationära datorer, men på de flesta bärbara datorer (dock ej på datorer med funktionen InstantGo).

Viloläge förbrukar mindre ström än strömsparläge och när du sätter igång datorn igen visas allt som du lämnade det. Dock tar det längre tid att få igång datorn från viloläge.

I Windows: Kontrollpanelen -> maskinvara och ljud -> Energialternativ -> Ange hur strömbrytaren ska fungera

Anpassat energischema

Du kan även skapa flera olika energischeman som du kan växla mellan beroende på situation. Om du till exempel är ute och reser så vill du kanske ha ett striktare energialternativ för att kunna klara dig längre på en laddning. För att komma åt mer avancerade inställningar måste du dock göra följande:

Kontrollpanelen -> maskinvara och ljud -> Energialternativ -> Skapa ett energischema – välj här de grundläggande inställningarna -> skapa -> ändra energischema -> ändra avancerade inställningar

Windows 10 anpassat energischema.

Här kan du ställa in allt från med vilken prestanda som datorn ska spela upp videor till hur datorkylningen ska optimeras.

Sluta titta på dåliga serier på Netflix

År 2017 bestod 75 % av all internettrafik av videostreaming enligt CISCO. Att strömma video via medietjänster såsom Youtube, Netflix eller SVT Play kräver mycket datakapacitet från datacenter. Om elektriciteten som används vid dessa datacenter har producerats med fossila bränslen så innebär det en direkt miljöpåverkan. Ha därför inte streamingtjänster igång i onödan.

