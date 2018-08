Internationale Funkausstellung, eller IFA, är en stor teknikhändelse. Mässan äger rum i Berlin varje år sedan 1924 (!) och samlar världens teknikentusiaster, journalister och tillverkare i enorma hangarer ute vid mässområdet. I år är datumet satt till 31 augusti – 5 september, men produktnyheter och smyglanseringar har redan börjat sippra ut.

Vi på M3.se är på plats för att klämma och känna på de hetaste nylanseringarna och mata er med videoklipp och nyheter direkt från mässgolvet. I år verkar det som att flera av de stora företagen valt att hålla egna lanseringsevenemang före eller efter IFA, men vi väntar oss ändå ett gäng feta presskonferenser som kan stilla vår tekniktörst.

Då hålls presskonferenserna:

Acer: 10.30 den 29 augusti

Panasonic: 15.00 den 29 augusti

Samsung: 10.45 den 30 augusti

Philips: 12.15 den 30 augusti

Sony: 13.00 den 30 augusti

LG: 10.30 den 31 augusti

Huawei: 14.00 den 31 augusti

Ovanstående är givetvis bara ett axplock ur de anföranden, keynotes och lanseringsjippon som äger rum under IFA 2018. Årets mässa är ganska svår att sia om i förhand när det kommer till vilka områden som kommer dominera "på golvet". Nedan är ett par punkter som kan vara värda att hålla extra utkik efter:

Mobilnyheter från Sony, LG och Huawei?

Att tillverkarna anordnar egna evenemang för att lansera nya smartphones blir allt vanligare. Det hindrar dem dock inte från att även visa upp nyheter på IFA. I år är det Sony, Huawei och LG som kan komma att stå för lanseringarna – Samsung valde som bekant att hålla egen Unpacked-låda kring Galaxy Note 9 för ett par veckor sedan.

Från Sony väntar vi oss Xperia XZ3 – uppföljaren till Xperia XZ2 som avtäcktes på MWC i våras. Vi hoppas att man fortsätter runda av designen ännu mer. Xperia-modellerna har traditionellt sett varit extremt kantiga till formen, men Xperia Z2 bröt den trenden på ett ypperligt sätt. Fingeravtrycksläsaren satt dock bökigt långt ner på baksidan, och det vore inte oss emot om Sony tog sitt förnuft till fånga och flyttade upp den lite. I övrigt snackas det om Snapdragon 845, 6 GB ram och 128 GB lagringsutrymme. För den intresserade har Mysmartprice kommit över en läckt bild som sägs föreställa telefonen.

Först kom LG V30, sedan LG V30S Thinq. Och LG G7 Thinq. På årets IFA-mässa kan det vara dags för LG V40 Thinq. Namnet antyder att företaget fortsätter att marknadsföra sina telefoner som särdeles smarta prylar som tar hjälp av artificiell intelligens för att vässa olika fotofunktioner. Även här väntar vi oss årets toppkrets Snapdragon 845, men i övrigt är det tunt med läckta specifikationer. Ett ihärdigt rykte om trippelkamera på baksidan känns annars mest spännande. Om V40 Thinq missar IFA lär lansering ske i oktober.

Med sina lysande P20-telefoner har kinesiska Huawei en stark vår bakom sig. Företaget håller låda på IFA i år och lär visa upp sin nya systemkrets Kirin 980. Denna väntas sitta i kommande Mate 20, som dock troligen missar galejet nere i Berlin. Den nya Kirin-kretsen ryktas bli företagets första som tillverkas med 7-nanometersteknik likt kommande toppchipp från Apple och Qualcomm. Huawei ser också ut att visa upp Emui 9.0, det egna operativsystemet som är baserat på Android 9 Pie.

Nya skrytbyggen inom tv-segmentet

Samsungs enorma micro-led-bjässe The Wall stal showen på CES.

Prylmässorna har blivit något av en uppvisningsscen för tv-apparater som är långt ifrån konsumenternas vardagsrum. De senaste åren har vi fått se oled-tunnlar, 8k-paneler och modulära 146-tumsbjässar dra åt sig mässbesökarnas blickar. Däremot känns årets IFA som ett gyllene läge för tillverkarna att lansera nya oled-paneler som inte kostar skjortan. Trenden har gått åt det håller det senaste året.

Men, tillbaka till skrytprodukterna! I år verkar LG gå hårdast ut på IFA med världens största micro-led-tv, som väntas kunna skryta med 175 härliga tum. I andra ringhörnan är "Qled 8k" de två ord Samsung väntas marknadsföra hårdast, då billboards innehållandes dessa ord redan skymtats i Berlin.

I övrigt ska vi få se mer av Philips partnerskap med Bowers & Wilkins på ljudsidan, och väntar oss fräscha tv-nyheter från 100-årsjubilerande Panasonic. Att det skulle vara helt tyst från Sony i tv-segmentet är inte heller särskilt troligt.

Ljud och ljus i det smarta hemmet

Signify, som Philips satsning på smarta lampor numera heter, kommer att vara på plats på IFA i år. Nyligen lanserade man en rad nya belysningslösningar för det smarta hemmet, och vi hoppas få titta närmare på allt nytt under Signify-flaggen på årets mässa.

Smarta högtalaren Citation 500 från Harman Kardon.

På ljudfronten väntar vi oss att LG har med sig sina Google Assistant-bestyckade högtalare WK7 och WK9. Dessa fick vi en smygtitt på redan under CES, och räknar med att den sistnämnda – som är försedd med skärm – nu lanseras officiellt med datum för säljstart, tillgänglighet och liknande. Harman Kardon har också en Google Assistant-högtalare på gång, Citation 500, som vi ska försöka kolla in under IFA-mässan. Företaget kommer till Berlin med slagorden "Designing connected experiences", så vi väntar oss bra leverans inom multiroom och smarta högtalare.

Troligen är det mer på gång på den här fronten. Fajten mellan röstassistenterna Google Assistant och Amazon Alexa, som båda vill hamna i så många tredjepartsprylar som möjligt, blir intressant att följa. Hit räknas även hörlurar, som på sistone fått dedikerade knappar för aktivering av röststyrning.

Wearables och hälsoprylar

Fitbit dyker upp på IFA – antagligen med Charge 3 i släptåg.

Fitbit, Fossil och Mobvoi är några av smartklockespelarna som kommer till Berlin i år. Det förstnämnda företaget lanserade precis sin Charge 3, som börjar säljas i oktober, och lär definitivt finnas att beskåda på mässgolvet. Intressantast blir att se om företag som LG och Huawei lanserar något nytt – Samsung har som bekant precis offentliggjort sina nya Galaxy Watch-modeller.

Den vanliga datormixen

I likhet med mässor som Computex och CES är IFA en självklar plats för alla datorintresserade. Asus brukar alltid ha något nytt att bjuda på, liksom Acer, Lenovo och Dell. I våras handlade snacket mycket om de ständigt uppkopplade bärbara datorerna med mobilchipp, men sedan har det varit ganska tyst på den fronten. Har marknaden dött redan innan den uppstått, eller kan vi vänta oss vassare prylar här?

Tunna laptops är annars en ganska trygg satsning. Ett IFA-år utan att "världens tunnaste laptop" lanseras är ett svagt år – frågan är vilken tillverkare som får äran att knipa åt sig utmärkelsen 2018.