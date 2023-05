Sportklocka med anor

Schweiziska Alpinas sportklockor har anor sedan 1938. I Alpinerx Alive-serien kombineras smarta funktioner och inbyggd gps med ett klassiskt urverk och vanliga visare. Allt i boett av glasfiber och rostfritt stål med slitstarkt, repfritt safirglas – vattentät till 100 meter. På amoled-skärmen visas bland annat tidtagning, aviseringar, meddelanden, samtal och väder.

Pulsen mäts av en Philips-sensor och avvikelser och träningsresultat kommuniceras till tillhörande mobilapp för IOS och Android.

Produkt: Alpina Alpinerx Alive Red & Blue

Pris: Cirka 11 100 kronor hos Alpina

Alpina

Träning och trend i kombination

Garmin vidareutvecklar och snyggar till mångåriga Vivomove-konceptet, där mode möter motion, med boett i rostfritt stål och silikonarmband.

Fem dagars batteritid och stöd för trådlös qi-laddning driver sensorer för stress- och sömnövervakning, syremättnadsnivå och funktioner för menscykel och graviditet. Hela urtavlan är en skärm och det som inte ryms där finns i mobilappen. Android-användare kan svara på meddelanden direkt från klockan och kontaktlösa betalningar sköts med Garmin Pay.

Produkt: Garmin Vivomove Trend

Pris: 3 731 kronor hos Amazon

Garmin

Håll koll på hälsan!

Withings hybridklocka Scanwatch har, inte oväntat, fokus på hälsa och aktivitet. Förutom den lilla amoled-skärmen finns appen Withings Health Mate, som pratar med företagets andra hälsoprodukter.

Klockan var när den släpptes 2020 den första hybriden med medicinskt korrekt pulsmätare, ekg för att upptäcka förmaksflimmer, oximeter för blodets syremättnad och koll på eventuell risk för sömnapné. Den använder telefonens gps, vilket gör att batteriet kan räcka upp till en månad.

Produkt: Withings Scanwatch

Pris: 2 490 kronor hos Webhallen (42 mm)

Withings

80-talsretro med sensorer

På botten av prisskalan återfinns retroinspirerade Amazfit Neo – även i färgerna olivgrönt eller svart. Det är på ytan en digitalklocka från slutet av 80-talet, men under skalet har optisk pulsmätning och basala funktioner för aktivitet och hälsa. Den ansluts via bluetooth till mobilen för fler detaljer och en samlad poäng på hur bra du mår i appen Zepp, medan stegmätning och vissa aviseringar kan ses direkt på klockan. Batteritiden är en knapp månad.

Produkt: Amazfit Neo Pris:

Pris: Från 399 kronor via Prisjakt

Amazfit

Schweizisk stil och finess

Snyggast i Frederique Constant Smartwatch Vitality-serien är modellen Gents med ett tidlöst klockutseende i rostfritt stål, en diskret skärm i urtavlan och samma pulssensor som hos Alpina-klockan.

Förutom väder, stegräknare och brända kalorier kan du läsa dina senaste meddelanden från olika appar genom att vrida på kronan. Kronografen aktiveras genom tryck på glaset, och om du tränar med timer följer visaren med för tydlighets skull – bra i ljusa utemiljöer.

Produkt: Frederique Constant Smartwatch Gents Vitality

Pris: Cirka 11 100 kronor

Frederique Constant

Matchar brittiska sportbilen

Montblanc Summit 3 kan misstas för ett vanligt ur men använder Wear OS 3.0 från Google, och förutom alla sådana appar finns en egen för Android eller IOS.

Hela urtavlan är en amoled, bakom vilken barometer, gyro, pulsmätare, mikrofon och all sedvanlig teknik ryms. Fastän den kan klassas som en fullvärdig smartklocka får den vara med i vår översikt som exempel från ett mer exklusivt, traditionellt märke – och inte minst för att den erbjuds med två nyanser av titan och ”British racing green”-likt armband.

Produkt: Montblanc Summit 3

Pris: Cirka 14 050 kronor

Montblanc

Pråligt jetset-bling

Föredras istället roséguld och ädelstensimitationer levererar amerikanska modehuset Michael Kors en, för konceptet strikt taget, lite för smart klocka med 43 millimeters boett, stor amoled-skärm och smäckert armband.

Likt ett märke som Skagen bygger denna på teknik från Fossil och Googles Wear OS, komplett med röststyrning, trådlös betalning med Google Pay och en pulsmätning som dock anges vara ungefärlig.

Produkt: Michael Kors Gen 5E Darci

Pris: 2 998 kronor hos Amazon

Michael Kors

Smartaste dumma klockan

Av alla retrodesignade digitalklockor är Casio Collection AE-1200 coolast. Inte bara för att den ibland kallad Casio Royale, via en snårig tankekedja till James Bond, och har en pimpnings-trend kring sig via tredjepartsleverantörer.Klockan har tidtagarur, timer och fem alarm, är vattentät till 100 meter, har tio års batteritid och är faktiskt smart för världsresenären. Ställ in de fyra tidszoner du ofta reser till genom att bläddra på kartan och glid omkring ouppkopplad och ospårbar av opålitliga myndigheter.

Produkt: Casio Collection AE-1200WHD-1CVEF

Pris: Cirka 600 kronor hos Casio