Att uppgradera sin hörlurar från halvbra hörlurar till ett par riktiga kvalitetslurar kan göra stor skillnad. För att musik eller film verkligen ska komma till sina rätt krävs hörlurar i high end-skiktet. Vi har testat ett helt gäng modeller från bland annat Marshall, JBL, Sol Republic, Creative och Sennheiser. I det här testet finns både så kallade on ear-lurar och over ear-lurar. Båda sitter på örat men de senare är något mer slutna och stänger bättre bort omgivningens ljud.

AKG N60NC – Klipper trådarna, och gör det med bravur

AKG har en arsenal av högpresterande hörlurar i portföljen. N60 är ingen undantag och när vi testade den trådande versionen redan 2015 var det i stort sett just bristen på bluetooth-ansluting som låg den i fatet. Nu lanserar äntligen AKG samma modell fast nu med trådlös kommunikation. Modellen är en så kallad on ear-modell vilket innebär att de ligger an på örat istället för runt om. Tillsammans med lurarna kommer ett softshell-fodral för förvaring, en signalkabel med en enklare fjärrkontroll samt en flygplansadapter.

Passformen är riktigt bra och N60 är bekväma att bära. Vid lite mer aktivitet och rörelse har de emellertid en tendens att glida ur position. Att ha med dem på löprundan går med andra ord bort direkt. Inga konstigheter då ändamålet knappast är att agera träningskompis, det är snarare som ljudisolerande och välljudande reskamrat du ska köpa dessa.

Vänster kåpa är försedd med laddningskontakt (micro-usb) samt 2,5 millimeters kabelanslutning. På höger kåpa hittar vi samtliga funktionsknappar i form av play/pause (tillika svars-knapp för handsfree-samtal), spårbyte samt aktivering av bluetooth och aktivering av brusreducering. Knapparna har en skön premiumkänsla och vi lär oss snabbt dess funktioner. Enkelt och genomtänkt helt enkelt.

I trådlöst läge är brusreduceringen per automatik aktiverad, och det är något märkligt att funktionen inte går att stänga av. I vissa miljöer, exempelvis trafikerade områden, är det lämpligt att kunna stänga av just brusreduceringen. Använder du däremot signalkabeln kan du välja om du lyssna med funktionen aktiverad.

Smidiga funktionsknappar som kräver minimal inlärningstid...

Batteritiden är specificerad till hela 15 timmar trådlöst läge (och då som sagt med brusreduceringen aktiverad vare sig du vill eller inte), vilket är riktigt bra. Väljer du att köra trådat kan du avnjuta hela 30 timmars uppspelning i kombination med brusreducering. Och skall vi bedöma just brusreduceringen får den ett klart godkänt betyg. Även om vi den senaste tiden stött på bättre varianter dämpas omgivande och störade brus effektivt, utan det annars så vanligt förkommande vinandet i bakgrunden. Bra!

Ljudprestandan håller hög klass med en luftig, välbalanserad och detaljrik ljudbild, oavsett om vi kör med brusreduceringen aktiverad eller inte. N60 har aptx- och aac-tekniken som förbättrar den trådlösa ljudprestandan avsevärt och något större skillnad märker vi inte av då vi skiftar från trådlöst till kabelanslutet. Det går dessutom att dra på ordentligt med volym utan att det brister i form av störande distorsion.