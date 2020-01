Den siste mohikanen

Vi börjar stenhårt med något fånigt.

En hjälmmohikan är sött om du är fyra år gammal men faller in under kategorin ”stenhårt fånigt” under alla omständigheter om du är över 14 år. Nu kan du också vara ”stentuff” i fem olika färger.

Kostar 129 kronor på Stadium

Frusna tår be gone!

Från fånigt till genialt.

Thermic Toe Warmer är frusna fötter och tårs bästa vän. När du bryter förpackningen aktiveras något spännande ämne med luften och ger sedan värme i upp till sex timmar. Placeras utanpå strumpan på fotens ovansida. Den hålls på plats av det självhäftande höljet. Priset är dessutom löjligt lågt.

Kostar 19 kronor på Länna Sport

Hanterar dig varsamt

Finurligt skydd.

Cairn Pro Impakt D3O skyddar din rygg på ett finurligt sätt. När materialet i skyddet är inaktivt är det mjukt, rörligt och böjer och anpassar sig efter din kropp. När materialet får ett slag eller drabbas av en stöt blir det hårt och parerar slitningar som ryggen kan drabbas av vid en vurpa. Vid långsamma rörelser följer Cairn Pro Impakt D3O med din kropp. Det är först vid abrupta rörelser som den blir styv.

Än mer finurligt är att den snabbt återgår till sitt mjuka tillstånd, du slipper alltså ligga som en stelopererad pinne i backen. Finns i olika storlekar.

Kostar 899 på skidresor.com

Blåtandsstrumpa som värmer

Wow, nu pratar vi tillbehör.

De här batteridrivna värmestrumporna kan du hantera med hjälp av en app i din telefon! Ändra värmen, ställ in tidsintervall samt ha koll på batteriet som fästes med tryckknappar längst upp på strumpans utsida.

Strumporna har anatomisk passform och värmer hela fötterna. Thermic Powersock Set Heat Uni+1400b värmer fötterna i 16 timmar och laddas via usb. Tvättbara är de också, men ta först bort batteriet.

Kostar 2 499 kronor på Stadium

Full fart, full volym!

Trådlösa lurar med maxad batteritid.

Jabra Elite 75t True Wireless är en kompaktare version av Elite 65t. Ska klara av svart pist utan att de ramlar ur öronen. Med en app kan du nu inte bara hålla koll på temperaturen i strumporma, utan även justera ljudet i hörlurarna med den inbyggda equalizern.

Ett magnetiskt laddningsfodral ger upp till 28 timmars batteritid vilket betyder att du kan lyssna på musik medan du åker ned för Mont Blanc och sedan hela helikopterfärden till närmsta sjukhus.

Kostar 1 990 kronor hos Netonnet

Använd inte huvudet – använd hjälm

Viktig accessoar i skidbacken!

Code är en snygg minimalistisk hjälm (men det spelar ingen roll hur minimalistisk en hjälm är – det går inte att kamouflera att man går omkring med en plastboll på huvudet). Den låga profilen gör däremot att skidglasögonen sitter bättre på plats.

Allvarligt, en hjälm är alltid en bra investering.

Kostar 2 100 kronor hos Smith

Håll koll på allt

Sensorer ger dig överblick över allt som händer.

Snowcookie är utvecklat Schweiz och består av sensorer som håller koll på hastighet, din skidteknik och skickar denna information till en app på din Iphone (Android är på gång). Appen ger dig sedan information om din uthållighet, kvalitet på svängarna med mera samt tips hur du kan förbättra din teknik. Kolla in den här videon!

Kostar 350 dollar på Snowcookie

Se allt

Få bättre syn i backen.

Oakley Airbrake XL får ditt ansikte att mest likna något skräckinjagande från insektsvärlden, men kommer du väl över detta väntar dig ett par skidglasögon med linser som ska ge dig bättre på koll på vad som väntar dig i backen eller spåret.

Pris 2 156 kronor på Outnorth