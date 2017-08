Elcyklarna ökar i popularitet när allt fler av oss funderar på att införskaffa ett alternativ till den klassiska cykeln. Att enkelt och snabbt ta sig till och från jobbet tilltalar många, inte bara med tanke på framkomlighet. El-assistansen förvandlar uppförsbacken från ett jobbigt och energikrävande hinder till en lustfylld utmaning och du slipper komma fram genomsvettig till kontoret eller skolan.

Årets upplaga spretar en hel del med allt från lyxmodeller till budgetalternativ. De största förbättringarna märks genom en utökad räckvidd: upp till 15 mil är ingen omöjlighet numera, även om det tillhör undantaget. Nytt är även moped 1-klassningen för cyklar som gör upp till 45 km/h. Man kan tycka vad man vill om lagstiftningen men assistans upp till 25km/h känns hopplöst långsamt så snart du tar dig ut ifrån stadskärnan. Visserligen tillkommer det en del i form av hjälmtvång, registrering, trafikförsäkring och så vidare, men det är det värt.

Scott E-Genius 730 Plus

Värsting med genomtänkta funktioner

Helt nya Scott E-Genius 730 Plus är en riktigt värsting-mountainbike med elassistans. Cykeln är heldämpad med ett svart rambygge i aluminium och med med skikande neongröna detaljer. Däcken är ett par Maxxis (2.80 x 27.5) med grov mönstring för terrängens alla utmaningar. Detta gör att emellertid att det väsnas en hel del vid körning på asfalt. Cykeln levereras även utan några som helst stänkskydd så oömma kläder anpassade för tuffare tag rekommenderas.

Elsystemet består av en motor från Bosch (Performance CX), som levererar 250 watt och tillsammans med batteriet på 500 wh utlovar en räckvidd på upp till 160 kilometer. Kontrollpanelen är en smidig historia med inbyggt batteri som är enkel att avlägsna från cykeln när du inte använder den. Användarvänligheten är hög och färddatorn visar bland annat räckvidd, trippmätare och klocka. På den övre delen av skärmen visas batterimätaren, samt i vilket läge elmotorns befinner sig i – off, eco, tour samt turbo. Informationen får du fram genom att trycka på ”i”-knappen – antingen på själva huvudenheten eller på reglaget på vänster handtag. Det reglaget används också för att aktivera eldriftsläge.

Trots att den robusta konstruktionen är anpassad för en tuffare miljö är

Scott E-Genius 730 Plus faktiskt överraskande lätt att trampa utan el-assistans. Men det är självklart ute i terrängen denna kvalitetscykel hör hemma. Dämpningen, både fram och bak, ändras enkelt via ett reglage på styret – en lösning som är både enkel och bekväm.

Omdöme

Scott E-Genius 730 Plus är något av det häftigaste och mest underhållande du kan köpa i dagsläget. Framkomligheten är fenomenal och kvalitetskänslan är hög rakt igenom. Från de hydrauliska skivbromsarna och den justerbara dämpningen till den användarvänliga kontrollpanelen. Sadeln är emellertid stenhård, så längre cykelturer är inte att rekommendera – här är det aktiv cykling i terräng som gäller. Räckvidden är bra och batteriet laddas upp på knappt tre timmar. Det finns bara ett problem: Scott E-Genius 730 Plus är i stort sett redan slutsåld så ska du få tag in en krävs en hel del sökande… och tur!

Kvalitetskänsla.

Framkomlighet.

Räckvidd.

Dyr.