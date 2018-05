Tv- och filmtittandet har förändrats radikalt. Numera har en stor del av konsumtionen flyttat från linjär-tv till abonnemangstjänster. I takt med att tjänsternas användare ökar växer deras utbud, med ökad funktionalitet.

Hur långt har de stora streamingtjänsterna egentligen kommit under det senaste året? Vilka är lättast att använda och var får vi mest och bäst innehåll för pengarna? Vi har testat fem av de största spelarna på den svenska marknaden för att se vilken tjänst som är bäst.

Sedan 1 april måste betaltjänster tillhandahålla samma material till alla användare oavsett var de är i EU. På europasemestern kommer du alltså fortfarande kunna streama Sune i Grekland i sommar.

Nedladdningsbart och exklusivt material

Numera erbjuder majoriteten av de testade tjänsterna användaren att ladda ner material för att kunna se offline, till exempel på flyget. Hur stor del av utbudet som går att ladda ner offline samt hur smidigt det är att ladda ner varierar mellan tjänsterna.

Många av de här tjänsterna har material som de märkt som "original" eller "exclusives". Det här kan antingen vara material som tjänsten själva har finansierat, antingen delvis eller helt och hållet själva. Det rör sig ofta om material som enbart finns hos tjänsten i fråga.

Många tjänster har valt att erbjuda olika abonnemang i olika prisklasser. Oftast handlar det om att göra mer exklusivt material lite dyrare, men det kan även handla om hur många som får använda tjänsten samtidigt och i vilken kvalitet.

Så gjorde vi testet

Vi skapade konton hos Netflix, Viaplay, HBO Nordic, C More och Amazon Prime Video. Här testade vi under en längre tid hur innehållet stod sig i både kvantitet och kvalitet, hur funktionell tjänsten var på så många plattformar som möjligt samt hur prisvärda de olika abonnemangsalternativen var.

Vi testade även att spegla tjänsterna via Airplay och Chromecast. Numera har nästintill alla tjänster stöd för spegling via båda alternativen. Undantaget är Amazon Prime Video där Iphone och Ipad-användare inte kan använda Chromecast.

I det här testet har vi enbart utgått efter tjänsternas film- och serieutbud och alltså inte sportutbudet.