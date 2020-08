2020 har varit ett år av social distansering och begränsade resmöjligheter. Vad ska man då hitta på i dessa pandemitider? Förslagsvis se en film eller två, eller varför inte sträckkolla på en serie? Streamingsajterna är onekligen här för att stanna, och sedan vi testade streamingtjänster sist för två år sedan har det dykt upp en rad nya spelare på marknaden.

Bland annat har Apple lanserat sin tjänst Apple TV Plus. En annan av nykomlingarna är Mubi, en tjänst tänkt för dig med mer raffinerad filmsmak som lägger till en ny film per dag, som du sedan kan se i en månad framåt.För den riktiga film- och serieentusiasten krävs såklart hög upplösning och ljudformat som tar tillvara på hifi-systemet. För att kunna utnyttja det här behöver du inte bara hårdvara som stöder de nya standarderna, det gäller även att din streamingtjänst stöder dem.Just nu är högsta upplösningen vi kan få tag på 4K, även stundtals refererad till som UHD eller Ultra HD. Vi vill även ha stöd för HDR, high definition range, som ger ännu bättre färgspektrum. Sist men inte minst vill vi också ha riktigt bra och omslutande ljud. Det senaste formatet som erbjuder flest ljudpunkter är Dolby Atmos.Självklart finns det även andra faktorer som spelar in i hur bra videokvaliteten upplevs, såsom bildfrekvens, hur bra den utnyttjar internetuppkopplingen och hur bra den skalar innehållet till just din tv. Ibland kan till och med olika tjänster leverera samma material olika bra, någonting som inte minst märktes när sista säsongen av Game of Thrones sändes på både HBO Nordic och C more.Från och med 2018 måste våra abonnemangstjänster finnas tillgängliga även i andra EU-länder. Utbudet kan dock variera något från land till land beroende på licenser. Det gäller även samtliga tjänster i detta test.En del av tjänsterna går att använda internationellt men har ett bättre utbud i andra länder. För att komma åt det här i Sverige går det att göra genom att använda en vpn-tjänst. Det här är även ett sätt att använda tjänsterna utanför EU:s gränser. Observera att det här dock bryter mot tjänsternas användaravtal och kan resultera i att de stänger ner ditt konto.Vi har testat alla tjänster på de plattformar som finns tillgängliga och gemene användare kommer utnyttja mest (webbläsare, mobil, surfplatta, konsol, Apple TV och Chromecast). Vi har sedan utvärderat kvalitet, mängd och mångfald av material, bild- och ljudkvalitet, generositet när det kommer till antal olika enheter, användarvänlighet och funktionalitet på de olika plattformarna samt prisvärdhet.

Netflix: Bästa all around-tjänsten

Betyg 5 av 5 Omdöme Om du bara ska välja en tjänst är Netflix fortfarande det abonnemanget att satsa på. Här finns massor av filmer och serier för de flesta olika smaker, och flera olika abonnemangsformer att välja på beroende på behov. Positivt Stöd för 4K och HDR

Stort utbud inom många olika genrer

Generöst antal enheter

Negativt Dyrt att få hög upplösning

Inget Airplay-stöd

Viaplay: Går från klarhet till klarhet

Betyg 5 av 5 Omdöme Av de svenska tjänsterna är Viaplay det mest fulländade alternativet, med ett stort, varierat utbud och bra funktionalitet. Med en mer generös enhetsbegränsning och bättre exklusivt material hade Viaplay tagit hem förstaplatsen i vårt test. Positivt Stort och varierat utbud av filmer och serier

Intuitivt gränssnitt på de flesta enheter

Stöd för 4K, HDR och Dolby Atmos Negativt Inte alltid samtliga säsonger av serier tillgängliga

Fortfarande mestadels värdelöst exklusivt material

Draken film: Svensk uppstickare imponerar stort

Betyg 4 av 5 Omdöme Draken film har lyckats samla på sig ett gediget arkiv av film med stor mångfald för den som vill se någon annat än det som oftast inkluderas på andra streamingtjänster, alltihop paketerat i ett lättanvänt och stabilt gränssnitt. Det är ett fantastiskt alternativ för den som vill se annat än massproducerade amerikanska filmer och bredda sin filmsmak, oavsett förkunskap inom film. Positivt Intressant och mångsidigt urval

Användarvänligt gränssnitt

Billigt

Negativt Saknar svenska undertexter ibland

Kan enbart ses i Sverige

HBO Nordic: Ett måste för serieälskaren

Betyg 4 av 5 Omdöme HBO fortsätter att imponera när det kommer till sitt egna och exklusiva material på seriesidan. Vi hade önskat möjligheten att få bättre ljud- och bildkvalitet, och biblioteket är fortfarande för litet för att vi ska bli underhållna under en längre tid, men tills vi får se HBO Max i Sverige är HBO Nordic ett måste för serieälskaren. Positivt Högkvalitativt, exklusivt material

Kan användas in via webbläsaren på i princip hur många enheter som helst

Bra utbud för yngre tittare Negativt Klumpigt gränssnitt på vissa enheter

Varken 4k, HDR eller Dolby Atmos-stöd

Inte jättebra på att hantera streaming med dåligt internet

Amazon Prime Video: Billig doldis

Betyg 3 av 5 Omdöme Prime Video är ingen exklusiv tjänst varken när det kommer till användarupplevelse eller majoriteten av innehållet. Men det dyker upp tillräckligt många guldkorn i biblioteket för att motivera den blygsamma prislappen. Är du less på utbudet hos de andra tjänsterna rekommenderar vi att du tar en titt på Prime Video.

Positivt Billigt

Kan användas på många enheter samtidigt

Stöd för båda 4k, HDR och Dolby Atmos Negativt Undermåliga undertexter

Störande trailers

Relativt liten andel faktiskt sevärt material

C more: Nu hem för såporna!

Betyg 3 av 5 Omdöme Det märks att C more kontinuerligt jobbar för att få till en stabilare tjänst med större utbud, och de har kommit en lång väg sedan lansering. Men vi saknar fortfarande ett större bibliotek och fler funktioner med tanke på prislappen. Positivt Perfekt för reality-entusiasten

Bra utbud av svenska serier och film…

Negativt … men i övrigt relativt begränsat utbud

Låg högsta ljud- och bildkvalitet

Dyrt

Dplay: Oändliga mängder reality och dokumentärer

Betyg 3 av 5 Omdöme Dplay riktar in sig på en ganska nischad målgrupp, närmare bestämt den som inte kan få nog av reality- och dokumentärserier. Med tanke på det klumpiga gränssnittet skulle vi inte rekommendera Dplay som tjänst för de flesta användare, såvida du inte är dedikerad tittare till några av programmen som erbjuds. Positivt Drömmen för reality- och naturälskaren

Generös enhetsbegränsning

Negativt Inget nedladdningsbart material

Enbart upp till 2.1-ljud.

Mubi: Nytänkande och nördigt

Betyg 3 av 5 Omdöme Vi uppskattar Mubis innovativa koncept, men med den höga prislappen hade vi önskat lite mer för pengarna. Med ett större arkiv och mer användarvänligt gränssnitt samt svenska undertexter på fler filmer tror vi Mubi kan bli ett måste för den äkta filmkonnässören, men i nuläget är den inte värd månadskostnaden.

Positivt Intressant och nytänkande koncept

Filmer som ingen annan erbjuder

Stor förnyelse Negativt Dyrt

Begränsat antal svenska undertexter

Dåliga sökfunktioner

Vissa filmer måste vi betala för

Apple TV Plus: Väntar fortfarande på sitt genombrott

Betyg 3 av 5 Omdöme Apple har onekligen resurserna för att kunna producera högkvalitativt material, men har än så länge inte lyckats presentera en streamingtjänst som står sig i konkurrensen i dag. I och med bristen på sevärt innehåll skulle vi avvakta med att prenumerera på tjänsten ett tag till. Positivt Billigt

4k, HDR och Dolby Atmos-stöd

Många intressanta titlar på gång men...

Negativt ... Ytterst begränsat utbud i nuläget

Stöds på få plattformar

Irriterande trailers

