Samtidigt är oled på frammarsch, och trots att vi satte prisgränsen för detta test till 15 000 kronor har en oled-apparat från LG hittat in i startfältet, vilket är oerhört kul. Oled är en väldigt spännande ny tv-typ, inte att förväxla med Samsungs Qled, som i själva verket är en förbättrad LCD-tv-typ.

Samtidigt som nya termer och begrepp tagit vid där Plasma, 3d-tv och curved dog ut är det ändå så att de allra flesta apparater du kan köpa idag ger en riktigt bra bildupplevelse. I alla fall om du satsar på en ny tv från en av de stora tillverkarna. Det går knappt att hitta en tv i dag som inte är uppkopplad och som inte erbjuder en modern tv-mottagare och anslutningarna du behöver för att koppla in en digitalbox, en spelkonsol och kanske en mediaspelare.

Att köpa ny tv är alltid ett stort beslut, de flesta av oss tillbringar dagligen tid framför tv:n och samtidigt kostar en ny apparat en rejäl slant, så det är ingenting vi vill byta ut allt för ofta. Och det är samtidigt ett område där det är väldigt svårt att tänka smart och göra ett framtidssäkert val. Det vet säkert du som sitter med en samling 3d-filmer i bokhyllan. Standarder kommer och går, och det går ganska snabbt just nu i tv-svängen.

Vi valde att begära in de bästa tv-apparaterna tillverkarna hade att erbjuda i 55-tumsklassen, för max 15 000 kronor. Vi har testat fem olika apparater och flera av dem imponerade bildmässigt, men tyvärr är det få som fått till ett bra användargränssnitt.

Det är dock inte speciellt dyrt eller avancerat att göra din tv smart med en extern lösning. Ett exempel är en Apple TV som du enkelt kan koppla in i hdmi-porten och där du får tillgång till massor av bra appar i ett väldigt snabbt och användarvänligt gränssnitt. Med en supersmidig fjärr. Ett annat alternativ är att plugga in en Chromecast i tv:n, en lösning som också gör den smart och som låter dig strömma innehåll smidigt från nätet och spegla din smartphone på tv:n.

Så testade vi

Vi använde en 4K-blu ray-spelare från Samsung med stöd för HDR, samt en Playstation 4 Pro som bildkällor. Vi tittade på The Martian samt ett gäng "vanliga" 1080p-titlar, och även ett antal testsekvenser från usb-minne. Vi kopplade även in en dator via hdmi-anslutning, bland annat för att mäta fördröjningen i apparaternas bildprocessorer (input lag).

Bildkvalitet, smart-tv-gränssnitt och extrafunktioner (t ex mediaspelare, PVR och skärmspegling) har vägt tungt i vår bedömning, tillsammans med inställningsmöjligheter, design och anslutningsmöjligheter.