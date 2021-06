I den här artikeln:

Missa inte: 12 nr av PC för Alla + hörlurar eller högtalare från JBL för endast 999 kr!

Detta är Sonos

Sonos är den klart största aktören på högtalarmarknaden, särskilt inom vad som kallas "multiroom-högtalare". Det är högtalare som är ihopkopplade, men befinner sig i olika rum i hemmet. Sonos system bygger på wifi, men är ett eget slutet system.

Väljer du Sonos lär du behöva fortsätta med det om du vill bygga ut med fler högtalare i fler rum. Sonos högtalare styrs från en app som är kompatibel med Iphone, Android och Windows. I appen kan du lägga till nya Sonos-enheter. Stöd finns för de flesta stora musiktjänster, som Spotify, Google Music, Deezer, Tidal, med flera. Sonos stöder inte 24-bitars hd-ljud.

Med Sonos app kan du styra ljud i alla rum.

Sonos app True Play

Sonos Trueplay är en funktion för att optimera ljudet beroende på hur rummet ser ut. Högtalaren skickar ut ett ljud och appen använder sig av din telefons mikrofon för att känna av rummets uppbyggnad. För att ställa in ska gå runt i lagom maklig takt i rummet med din Android- eller Iphone-mobil medan högtalaren/högtalarna spelar testljud.

Missa inte: Stort test - bästa multiroom-högtalare

Appen innehåller ett gediget utbud av olika musiktjänster, och inställningsmöjligheterna för ett optimalt ljud är många. Och det är inget snack om saken, Sonos är fortfarande den bästa kombinationen av bra ljud tillsammans med en lysande applikation

Test: Sonos Beam

Sonos Beam är en mindre soundbar som låter riktigt bra med tanke på storlek och prisklass. Sonos





Beam finns i vitt och svart, och den är läckert designad med helgjutet omslutande galler och lite nedåtvälvd överdel där touchknapparna sitter. Den optiska ingången har ersatts med en ARC-kompatibel HDMI-kontakt som medger tvåvägs-kommunikation med din tv, vilket är smidigt. Men det sitter en liten ir-mottagare i fronten på Sonos Beam, dold i underkanten, och du kan fortfarande koppla in den via optisk s/pdif-anslutning med en medföljande adapter.

Sonos Beam är ett smart tillskott till Sonos multiroom-familj då tillverkaren nu erbjuder en billig och ändå modern soundbar som både ser bra ut och som ger dig mycket ljud för pengarna.

Att den ska stöda alla tre stora röstassistenter inom kort, samt Airplay 2, är viktiga positiva detaljer, men redan nu konstaterar vi att den ger riktigt bra ljud för pengarna.

Läs hela testet av Sonos Beam här

Test: Sonos One

Sonos nya högtalare One förses med röststyrning via Amazon Alexa. Nästa år kopplas Google Assistant på. Som vanligt när det kommer till röstassistenter får Sverige snällt vänta på sin tur – varken Googles eller Amazons röststyrning fungerar på svenska ännu. Sonos One kommer vi dock att kunna köpa oavsett. Vidare drivs One av två digitala förstärkare i d-klassen; en diskant och en mid-woofer. Högtalaren är utrustad med sex mikrofoner vilket underlättar när det kommer till att uppfatta användarens röstkommandon korrekt.

Högtalaren lanseras globalt den 24 oktober och ska precis som tidigare Sonos-produkter enkelt kunna läggas till i användarens befintliga Sonos-system.

Läs hela teset av Sonos One

Pris: 2 549 kronor hos Dustin.

Test: Sonos Arc

Pensioneringen av Sonos Playbar och Playbase är en realitet. Ersättaren går under namnet Arc och fixar simulerat omslutande ljud i form av Atmos. Hdmi (earc)-anslutningen öppnar upp för en mer omslutande ljudupplevelse och sett till form och design är den mer än välkommen. Handhavandet är enligt Sonos-manér både enkelt och användarvänligt. Prismässigt är det inte mycket att orda om, den hamnar något tusenlapp över vad den utgående modellen Playbar i dagsläget betingar.

Bestyckningen består av totalt elva digitala klass D-förstärkare och lika många högtalarelement – åtta elliptiska woofers för mellanregister och bas samt tre vinklade diskanter för det högre frekvensomfånget.

Läs hela testet av Sonos Arc

Pris: 8 990 kronor hos Hifi Klubben

Test: Sonos Roam

Roam är ett välkommet tillskott i modellutbudet som följer högtalaren Move redan intrampande spår. En smidig portabel högtalare, som förutom att den enkelt införlivas i en redan befintlig Sonos-installation i hemmet, även passar perfekt att ta med till stranden såväl som på resan. Minus är ett relativt högt pris och de något begränsade volymmresurserna.

Läs hela testet av Sonos Roam

Pris: 1 995 kronor hos Sonos

Test: Sonos Move

En mer mångsidig smarthögtalare med inbyggt batteri, konstruerad för att även kunna användas utomhus och likaså stå emot regn, snö, damm, uv-strålning samt temperaturvariationer. Ovansidan av högtalaren har touchkontroller med olika markeringar, liknande de Sonos övriga modeller. Sonos Move är tillverkarens mest spännande produktsläpp sedan Play 5 såg dagens ljus. Förutom att vara kompatibel med övriga medlemmar i produktfamiljen är Move dessutom rustad för ett liv på resande fot. En batteridriven Sonos-högtalare med bluetooth finns på mångas önskelista – nu har den besannats.

Pris: 4 490 kronor hos Hifi-klubben

Läs hela testet av Sonos Move



Guide till Sonos högtalare



Sonos Five

Sonos Five har rejält tryck i basen med sina tre woofers inbyggda i en högtalarlåda som eliminerar reverb och eko. Du kan ansluta din vinylspelare, cd-spelare, projektor eller vad det nu kan vara via ett 3,5 mm-uttag. Five har sex digitala klass D-förstärkare som ger ett naturligt och högt – för den som vill! – ljud. Har stöd för Air Play 2.

Anslutning: Wifi, 802,11a/b/g/n, 2,4 och 5 GHz, 10/100 Mbps ethernet.

Tjänster: Air Play 2, Spotify

Mått: 203 x 364 x 154 mm.

Vikt: 6,36 kilo

Pris: Kostar 5 999 kronor hos Sonos



Sonos Sub

Sonos sub är Sonos subwoofer som gör basen kraftfullare och ska kopplas in till ett befintligt system med högtalare. Det här är en kraftig pjäs som kan placeras såväl liggande som stående. Sonos sub har två digitala klass D-förstärkare och dubbla basreflexer. Två vibrationsdämpade högtalare placerade mittemot varandra motverkar surr och skaller från högtalaren. Fungerar ned till 25 Hz.

Anslutning: Wi-fi 802,11b/g, 2,4 GHz, 10/100 Mbps ethernet.

Tjänster: Songl, Spotify, Deezer med flera (med tillhörande Sonos-app).

Mått: (H x B x D) 389 x 402 x 158 mm

Vikt: 16 kilo

Pris: Från 5 000 kronor på Prisjakt

Sonos Boost

Har du införskaffat förstklassiga högtalare, men upptäcker att musikuppspelningen faller på ett sviktande wi-fi? Då är Sonos Boost prylen för dig! Boost ansluter direkt till din router och kringgår din uppkoppling genom att skapa ett eget trådlöst nätverk enbart för dina högtalare.

Anslutning: Wifi 802,11b/g, 2,4 GHz, 10/100 Mbps ethernet

Tjänster: Songl, Spotify, Deezer med flera (med tillhörande Sonos-app).

Mått: (H x B x D) 33 x 115 x 115 mm

Vikt: 0,19 kilo

Pris: 1 190 kronor hos Hifi Klubben



Sonos Port

Om du fortfarande har en klassisk stereoanläggning, men vill kunna spela upp musiken vis Sonos högtalare, då är Sonos Port för dig. Du kan styra den via Sonos-appen eller Apple AirPlay 2 och enkelt utöka ditt ljudsystem till fler rum. Du kan också streama dina vinyl- och cd-skivor till dina Sonos-högtalare.

Anslutning: Wifi med 802,11a/b/g/n, 2,4 och 5 GHz, Två Mbps ethernet.

Tjänster: Spotify, YouTube Music, Storytel, TuneIn, Apple Music, Deezer, Google Play Music med flera.

Mått: 41 x 138 x 138 mm

Vikt: 0,472 kilo

Pris: 4 799 kronor hos Sonos