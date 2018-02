Extern bluetooth-handsfree sätts i solskyddet

Om du inte har handsfreefunktioner inbyggt i bilen, eller inte är nöjd med sättet som mobilen kopplas med din bil, kan du köpa en extern produkt som kirrar biffen. En riktigt smidig lösning är att sätta en bluetoothhögtalare med inbyggd mikrofon i solskyddet ovanför vindrutan. Det finns flera modeller på marknaden.

Den här modellen från Jabra har dubbla mikrofoner för bättre kvalitet på samtalet samt brusreducering. Den kan dessutom paras ihop med två enheter samtidigt och klarar upp till 14 timmar taltid på en laddning. Den kopplar upp via bluetooth mot din mobil automatiskt när du sätter dig i bilen och kan laddas via bilens 12-voltsuttag.

Jabra Freeway

Pris: 799 kronor hos Teknikmagasinet

Letar du efter en lite billigare modell kanske den här handsfreen från Voice Com kan vara ett alternativ.

VoiceCom Handsfree Car Kit S-62

Pris: 400 kronor hos Teknikmagasinet

Lite smidigare lösning

Har du inte möjlighet att sätta fast en handsfree på solskyddet? Den här lilla knappen fästs var helst du tycker att den sitter bäst och kopplas sedan ihop via bluetooth till en dosa som i sig är ihopkopplad med bilen via en vanlig aux-sladd. Via röststyrning kan du sedan få din agenda uppläst, svara på sms, och så vidare.

Sony RM X7BT

Pris: 765 kronor hos Proshop