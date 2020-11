Black Friday Vi tipsar om bra smartklockor till rea-priser

En smartklocka på armen kan vara många olika saker beroende på vem du är som användare. Ett kraftfullt verktyg för träningen, en extra assistent för mer generell friskvård och hälsa, ett smart kommunikationsverktyg, eller en digital assistent på armen som förutom att tala om tiden gör det mesta som en smartphone gör, fast i ett kompaktare format. Navigerar, kommunicerar, och så vidare.

Guide: Tänk på detta när du köper smartklocka

Här har vi samlat tester av några av de bästa och mest mångsidiga smartklockorna just nu, några som vi testat under 2019 och 2020, samt ett gäng intressanta modeller som vi tidigare missat och tagit in för test nu. Det här är klockor som kan fylla alla dessa behov när du behöver dem, men olika modeller är bra på olika saker.

Testade smartklockor

Gammalt och nytt möts

Vad räknar vi som en smartklocka?

Så gjorde vi urvalet och testet

Det är en spännande skara enheter som kommer från olika bakgrunder. Vi har de klassiska smartklockorna som startade som digitala handledskomplement till telefonen, men som med tiden blivit fullfjädrade träningsklockor, som Apple Watch och Samsung Galaxy Active.Vi har ett gäng klockor baserade på Google Wear OS, som passar mycket bra om du har enklare aktivitetsbehov men i gengäld är utmärkt för meddelanden och kommunikation. En intressant sak på den fronten är att de gamla jättarna som LG, Motorola och Huawei har övergett branschen och att det istället är nya aktörer, små uppstickare och klassiska analoga klockmärken, som tar över mer och mer på Wear OS-sidan.Slutligen har vi rena träningsklockor som berikats med typiska smartklockefunktioner som mediaspelare, nfc för kontaktlösa betalningar och egna app-butiker, även om utbudet i dem inte riktigt kan mäta sig med Apple och Google.Det de alla har gemensamt är dock tre saker: En snygg och högupplöst pekskärm som du fritt kan byta stil på urverk och köra olika appar på, och uppkoppling med både bluetooth till mobilen och wifi så att den kan hålla sig uppdaterad även på egen hand.Och slutligen ett operativsystem som inkluderar appbutik, antingen direkt i klockan eller via en mobil, där det finns fler appar att ladda hem än de förinstallerade. Just det gör till exempel att en del klockor faller bort, som klockorna från Huawei och Amazfit.Nya smartklockor släpps inte i ett rasande tempo, och en klocka från ett par år sedan kan hålla bra i konkurrensen med nyare modeller. I detta test är vår äldsta klocka från början av 2019, och majoriteten av modellerna lanserades det året, även om vi inte testade dem då.De flesta av dem är också mer eller mindre oförändrade i pris sedan lansering. Det här är till skillnad från till exempel smartphones inte en pryl som snabbt tappar värde och ersätts av en ny ett par gånger om året.Vi samlade ihop våra publicerade smartklocktester från 2019 och 2020 och valde ut den senaste testade modellen från respektive tillverkare, samt kompletterade med nya tester från fyra leverantörer som släppt nytt sedan våra senaste tester av deras klockor. Äldre tester kompletterades med nya uppgifter om aktuellt pris samt eventuell ny information som tillkommit sedan testtillfället. Nya klockor testades parkopplade med en Android 10-mobil och användes i vardagen under minst tre dygn vardera.

Apple Watch SE – mycket klocka för pengarna

Äntligen en lite billigare klocka från Apple.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det är ett genialiskt drag av Apple att släppa Watch SE. Det är en fantastisk instegsklocka som bara kompromissar med precis de funktioner vi kan tänka oss vara utan. Att Apple Watch varit en av de mest kompetenta smartklockorna på marknaden har vi vetat sedan länge, men nu finns det inte längre något argument för Iphone-användaren att ens titta på andra alternativ.

Positivt Mycket funktionalitet för pengarna

Batteriet håller dygnet runt

S5-processorn räcker fortfarande mer än väl för Watch OS 7 Negativt Ingen always on-skärm

Inget EKG

Intetsägande sömnspårning

: September/Oktober 2020.

Läs hela testet av Apple Watch SE

Apple Watch Series 5: Bäst om du har Iphone

Dyr smartklocka håller hög kvalitet

Betyg 4 av 5 Omdöme Apples klocka fick i femte generationen ett par efterlängtade uppdateringar, och håller högsta klass även i sitt enklaste utförande. Det är snyggt, uppkopplat, funktionsrikt och kraftfullt. Dock på bekostnad av batteritiden. Att den även i enklaste utförandet är dyrast i klassen, och att den är begränsad till bara Iphone är ett minus. Å andra sidan finns det många Iphone-användare – och de är ofta beredda att betala lite extra. Positivt Bäst för Iphone-användare

Ljusstark och bra skärm

Bra hälsofunktioner och app-utbud Negativt Enbart för Iphone-användare

Medioker batteritid

Inget stöd för urtavlor från tredje part

: September 2019, uppdaterad maj 2020: IOS

Läs hela MacWorlds test av Apple Watch 5

Apple Watch Series 6: Bästa Apple-klockan hittills

Ingen jätteuppgradering från Series 5, men fortfarande Apples bästa smartklocka.

Betyg 4 av 5 Omdöme Series 6 är bättre än Series 5 och ser till att Apple Watch behåller titeln som världens bästa smartklocka. Men någon revolutionerande uppdatering är det inte, och knappt någon som har en Series 5 eller ens Series 4 kommer känna att det var värt att uppgradera. Har du råd är det värt priset jämfört med Apple Watch SE. Positivt Världens bästa smartklocka.

Pulsoximeter är helt rätt i tiden.

U1-chippet kan ge nya funktioner i framtiden. Negativt Ingen nyhet är i sig särskilt stor.

Designen börjar kännas lite gammal. Testad: Oktober 2020.

Pris: 44mm: Oktober 2020. 40 mm: 4 490 kronor hos Kjell & Company. 44mm: 6 090 kronor hos NetonNet.

Emporio Armani Connected Smartwatch 3: Lätt och snygg men ogenomtänkt form

Det mesta du behöver i ett funktionellt paket

Betyg 3 av 5 Omdöme Med låg vikt och en distinkt stil kan det finnas orsaker att spana in denna Armani-klocka. Men du får betala lite extra för att det just står Armani på den, och vi tycker inte riktigt att de fått ihop det hela rent praktiskt. Det finns liknande klockor i samma klass som är billigare och behändigare. Positivt Snygg stil och lätt konstruktion

Goda grundfunktioner som allround-klocka

Bra app-utbud Negativt En del obekväma detaljer

Tveksam batteritid

Saknar mer avancerad träningsfunktion

: Maj 2020: Barometer, accelerometer, gyro, pulsmätare, mikrofon: Android, IOS

Läs hela vårt test av Emporio Armani 3

Fitbit Sense: Den mest inkännande smartklockan hittills

Fitbits mest exklusiva och smarta klocka hittills.

Betyg 4 av 5 Omdöme Fitbit Sense är kanske den mest multikompententa smartklockan på marknaden just nu. Tyvärr är den här första generationen något oslipad mjukvarumässigt, med en seg skärm och tunt apputbud. Vi ser fram emot nästkommande generationer av Sense där Fitbit haft tid på sig att utveckla mjukvarufunktionerna. Klart är att Fitbit gett sig in i ett nytt produktsegment och är där för att stanna.

Positivt Unika EDA- och temperatursensorer

Batteritiden

Komfortabel

Gränssnittet är användarvänligt men… Negativt … buggigt

Dåligt utbud med appar jämfört med konkurrenter

Laggig skärm

: Oktober 2020

Läs hela testet av Fitbit Sense

Fitbit Versa 2: Prisvärt med hälsan i fokus

Prisvärd klocka med fokus på träning och hälsa

Betyg 4 av 5 Omdöme Versa 2 bjuder enbart på en marginellt uppgraderad upplevelse mot föregångaren och har få nya funktioner. Några extra har tillkommit under året, vilket vi uppskattar. Om du tycker att utseendet och möjligheten att betala med smartklockan är värt att lägga 500 kronor extra på så rekommenderar vi Versa 2, i övrigt tror vi de flesta nöjer sig med första generationen Fitbit Versa eller till och med Fitbit Lite. Positivt Snygg

Lång batteritid

Prisvärd

Bra hälsofunktioner Negativt Ingen gps

Ingen röstassistent för svenska användare

Bristande integration med smartphone

Måttligt extra app-utbud

: September 2019, uppdaterad maj 2020: Pulsmätare, höjdmätare, 3-axlad accelerometer, mikrofon: Android, IOS, Windows

Läs hela vårt test av Fitbit Versa 2

Fossil Carlyle HR gen 5: Klockren allround-klocka till bra pris

Charmig klocka med enkel, men god design

Betyg 4 av 5 Omdöme Fossil krånglar inte till det, utan levererar en enkelt men genomtänkt utformad Wear OS-klocka som har prestandan och funktionerna du behöver för att använda den på många olika sätt. Behöver du inte de allra mest avancerade träningsfunktionerna så är det här ett toppenval, och det till ett riktigt bra pris. Positivt Diskret designad och bekväm

Goda grundfunktioner som allround-klocka

Bra app-utbud

Bra pris Negativt Saknar mer avancerad träningsfunktion

Något begränsad batteritid

: Maj 2020: Barometer, accelerometer, gyro, pulsmätare, mikrofon: Android, IOS

Läs hela vårt test av Fossil Carlyle HR gen 5

Garmin Venu: Bra träningsfokus, besvärlig för annat

Mångsidig klocka med bra batteritid

Betyg 3 av 5 Omdöme Garmin kan det här med fitnessfunktioner på armleden, men har en del att jobba på om de vill kunna konkurrera med mer generella smartklockor. Utbudet och hanteringen runt appar, liksom möjligheter till notifikationer och kommunikation är begränsade. En snygg stil och riktigt bra batteritid är dock plus i kanten. Positivt Lätt och tålig

Många bra hälso- och träningsfunktioner

Bra batteritid Negativt Opraktisk som klocka utan alltid på-skärm

Delvis osmarta gränssnittsrutiner

Bristande apputbud och informationshanterin

: Maj 2020: Accelerometer, gyro, kompass, barometer, pulsmätare, pulsoximeter, ljussensor: Android, IOS, Windows

Läs hela vårt test av Garmin Venu

Michael Kors Access Lexington 2: Stor, tung och lyxig

Klassiskt design-ur i massiv metall

Betyg 4 av 5 Omdöme Om denna biffiga passar dig lär bero mycket på personlig smak. Den har goda funktioner som smartklocka och digital assistent, men Wear OS-klockor ligger lite efter på träningsfronten. Det är inte en hutlöst dyr klocka men det går att få samma funktionalitet klart billigare. Positivt Lite extra lyxvibbar

Goda grundfunktioner som allround-klocka

Bra app-utbud Negativt Saknar mer avancerad träningsfunktion

Begränsad batteritid

Stor och tung

: Maj 2020: Barometer, accelerometer, gyro, pulsmätare, mikrofon: Android, IOS

Läs hela vårt test av Access Lexington 2

Mobvoi Ticwatch C2: Inte bäst, men prisvärd och snygg

Wear OS-baserad klocka till ett ritkigt lockande pris

Betyg 4 av 5 Omdöme Det här är, trots att den hade en lite äldre processor redan när den kom för ett drygt år sedan, fortfarande en lockande smartklocka för den som vill ha det grundläggande i ett snyggt paket utan att behöva lägga extra tusenlappar på det. Om Fitbit Versa 2 är en prisvärd aktivitetsklocka så är det här en bra motsvarighet om du främst vill ha kommunikationsbiten. Positivt Snygg och hyfsat nätt design

Bra, skarp display

Mycket klocka för pengarna Negativt Styva, oflexibla läderarmband

Sådär på träningsfronten

Måttlig batteritid

: Januari 2019, uppdaterad maj 2020: Accelerometer, gyro, pulsmätare, mikrofon: Android, IOS

Läs hela vårt test av Ticwatch C2

Samsung Galaxy Watch 3: En bra klocka blir ännu lite bättre

Inte många nyheter, men en helgjuten användarupplevelse överlag.

Betyg 4 av 5 Omdöme Vi må fortfarande sakna ett par hälsofunktioner, men Samsungs Galaxy Watch 3 erbjuder ändå det mesta du kan förvänta dig av en smartklocka 2020. Det är hög kvalitet rakt igenom, och så när som på några småmissar är vi riktigt nöjda med vad Samsung åstadkommit.

Positivt Härlig skärm.

Gedigen användarupplevelse.

Snurrande boettringen är tillbaka!

Jämförelsevis bra batteritid. Negativt Känns lite klumpig ibland.

Ingen EKG-funktion (ännu)

Högt pris på e-sim-modellen.

September 2020.

Läs hela testet av Galaxy Watch 3

Samsung Galaxy Watch Active 2: en lyxuppdatering där esim avgör

Samsungs smartklocka har flera välkomna uppdateringar

Betyg 4 av 5 Omdöme Det är lätt att tycka om Galaxy Watch Active 2. Designen är superb, batteritiden helt okej och såväl hälso- som kringfunktioner fungerar precis som de ska. Som helhet är klockan definitivt ett av de bästa alternativen för Android-ägare just nu. Den stora stötestenen är e-sim, om du känner behov av det och om din operatör är välvillig. Är svaret "ja" på båda frågorna har vi inga invändningar. Andra kan med fördel spana in den avsevärt billigare föregångaren. Positivt Riktigt snygg, slimmad design

Stor, härlig skärm med virtuell boettring

Exakta mätningar, bra träningspartner

Bra batteritid Negativt Endast 4g-versionen officiellt i Sverige

Uppgraderingarna är inte banbrytande

Fortfarande efter i apputbud

: November 2019, uppdaterad maj 2020: Accelerometer, gyro, pulsmätare, barometer/höjdmätare, ljussensor: Android, IOS

Läs hela vårt test av Galaxy Watch Active 2

