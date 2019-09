Fler hörlurstester:

Brusreducerande hörlurar har de senaste åren blivit allt mer populära. Modeller från exempelvis Bose och Sony har vunnit mark på grund av dels snygg design, funktionalitet och komfort, men främst tack vare en aktiv brusreducering i världsklass och en suverän ljudkvalitet.

Utbudet av modeller är numera imponerande och tekniken förfinas för varje ny generation som lanseras. Det är lätt att förstå varför allt fler konsumenter väljer att investera i ett par hörlurar med aktiv brusreducering. De fungerar i de flesta sammanhang, men är kanske mest lämpade för dig som vill kunna lyssna på musik eller film utan att bli störd av störande omgivningsljud, exempelvis i flygstolen, i bussen på väg till jobbet eller på tåget.

Finns det något mer enerverande än att sitta fast i luften och höra de dånande flygmotorerna mala på timme efter timme? Visst, du kan köpa ett par billiga lurar av flygvärdinnan eller så ingår de i biljettpriset, men kvaliteten på dessa brukar variera mellan uselt och uruselt.

När motorerna väl drar igång hör du nästan ingenting av det som serveras i ljudväg. Stolsgrannen bredvid sitter däremot med ett stort leende och stampar takten – eller sover som en nyvaggad bebis. Känner du igen scenariot? Tänkte väl det…

Passiv och aktiv brusreducering

Denna person har troligtvis redan tröttnat på allt vad oljud heter, fattat galoppen och införskaffat ett par hörlurar med brusreducering. Då finns två alternativ att välja mellan. Antingen lurar med ”passiv” reducering där hörlurarna sitter runt hela örat, så kallade over ear, stoppade med skum eller annat material för att stänga ute störande ljud. De är ofta effektiva mot högfrekventa signaler, men sämre när det gäller lågfrekvent ljud, som bullret från flygplansmotorer.

Sedan finns det ANC-lurarna (Active Noice Cancelling), eller hörlurar med ”aktiv brusreducering” som är attributet här i Sverige. Det är hörlurar som med hjälp av mikrofoner aktivt fångar upp omgivande ljud och analyserar, beräknar och i största möjliga mån neutraliserar det innan det når dina öron. Det finns no-name-modeller från ett par hundralappar upp till premiummodellerna för flera tusen och i samtliga utföranden: in ear, on ear samt den kanske mest populära underkategorin: over ear-hörlurarna, som vi testar här.

Dyrt eller mindre dyrt – vilken modell ska jag välja?

Som sagt, tekniken har rotat sig och allt fler resenärer och pendlare har upptäckt fördelarna med att ha ett par brusreducerande hörlurar i väskan. Att smidigt och snabbt ha möjligheten att stänga ute delar av, eller i stort sett allt, störande ljud på resan är givetvis önskvärt. Men alla har kanske inte lust eller råd att lägga ut 3 000 kronor och uppåt för ett par hörlurar. Tur då att det finns en hel del skapliga atlernativ som kostar runt hälften den summan.

Förutom att stoltsera med något så trivialt som ett "hetare varumärke" skiljer sig de så kallade premiummodellerna gentemot de billigare hörlurarna främst genom fler och smartare funktioner (ofta med en tillhörande app), en mer påkostad konstruktion, mer påkostade ljudelement samt en bättre batteritid. Och kanske viktigast av allt: en effektivare brusreducering som dessutom numera stegvis kan justeras i flertalet av de senaste modellerna.

De dyrare hörlurarna använder en mer påkostad och sofistikerad teknik vilket, beroende på modell, kan resultera i en nästintill knäpptyst upplevelse. Inte då endast gällande det monotona dånandet från flygmotorer utan även mer högfrekventa ljud som kan vara nog så störande. Det förut så vanliga vinande missljudet som uppstod när brusreduceringen aktiverades är i de senaste premiummodellerna nästintill helt eliminerat.

Hörlurarna som kostar en betydligt mindre summa pengar fungerar på ett liknande sätt. Omgivningen analyseras och mäts varpå en inverterad kopia sänds ut med samma ljud, så att ljudvågorna i motfas tar ut varandra genom superposition med resultatet att det blir tyst. Här märks skillnaden främst i form av att dessa ”billigare” hörlurar ofta är mer fokuserande på det lågfrekventa dånandet, och med varierande resultat.

Provlyssna innan du köper

Högre frekvenser har de svårare med och det vinande bakgrundsljudet som kan uppstå vid aktivering av funktionen är betydligt vanligare i denna priskategori. En klyscha kanske, men även i detta segment av produkter får man allt som oftast vad man betalar för. Men inte sagt att man inte kan göra ett riktigt fynd bland dessa lite billigare modeller.

Vi har sagt det förut och vi säger det igen, provlyssna innan du slår till! Med musik givetvis för att bedöma ljudkvalitén, men även utan att spela upp någonting alls för att få en uppfattning om hur bra brusreduceringen presterar. Har du inte möjlighet testa dem på ett flygplan, ställ dig nära en trafikerad väg och testa de olika lägena.